Las 'familias' icónicas del PLD y los puestos que ocuparon en la administración Medina

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

De acuerdo a Danilo Me­dina, expresidente de la República, una de las ra­zones que llevó al Parti­do de la Liberación Do­minicana (PLD) a perder mayoría en el Congreso Nacional y las elecciones presidenciales del pasa­do 5 de julio, fue que fa­milias completas estaban “recibiendo cheques” y aun así “había que rogar­les para que hicieran un trabajo partidario”.

Listín Diario ha escogi­do a algunas de estas fa­milias que fueron notorias en las gestiones pasadas, para recordar algunos de sus nombres.

Esta lista de familias nombradas durante los gobiernos del PLD, que en su momento fue re­chazado por el actual par­tido de gobierno, estuvo encabezada por la propia familia del exmandatario.

Para el año 2016, y se­gún la declaración jura­da de bienes de Medina, su hija Vanesa Daniela Medina Montilla labora­ba en la Refinería Domi­nicana de Petróleo. En el portal web de esta insti­tución no existe el man­dato de Ley de colocar el enlace de “Transparen­cia” para poder observar la nómina de empleados y otros requerimientos que promueven la trans­parencia en las institu­ciones públicas.

Aunque el expresiden­te especificó en su decla­ración jurada de 2016 que su otra hija Candy Si­bely Medina laboraba en la Organización las Na­ciones Unidas (ONU), su esposo Ángel Eduardo Contreras Ojén trabajó en la Superintendencia de Bancos como director del Departamento de Gestión de Riesgos y Estudios.

El padre de Ángel Eduardo, Duarte Rafael Contreras, fue director general de Ganadería.

A esta lista de familias del mandatario le siguen su hermana, Carmen Ma­galy Medina Sánchez,

La esposa de Wilfrido Antonio Medina Sánchez, también hermano del ex­mandatario, fue otra de los allegados al presidente que trabajaban en una institu­ción pública.

Martiza de los Ángeles Pimentel Caamaño de Me­dina era subdirectora de la Dirección General de Pre­supuesto y su hijo, Argenis Antonio Medina Pimentel, adscrito al Departamen­to de Construcción y Fisca­lizaciones como asistente general, figura en la nómi­na de la Coorporacion de Acueducto y Alcantarilla­do de Santo Domingo (CA­ASD).

De igual forma, su hijo, Wilfredo Antonio Medina Pimentel, era supervisor de seguridad del Fonper y su hija, Yranlly Esmeralda de la Rosa Pimentel, era subdi­rectora de esa institución, eliminada por Abinader.

Wi lmor Antonio, de acuerdo a la declaración ju­rada de Maritza Pimentel, en 2018, laboraba en el Banco de Reservas.

Asimismo, los hermanos de la esposa de Wilfrido Medina, Frank Antonio Pi­mentel Caamaño, están en la División de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura, y Lina Merce­des Pimentel Caamaño es encargada de la División de Archivo y Correspondencia en la Autoridad Portuaria.

Edgar Eduardo Mejía Butten, el esposo de Lucía Medina Sánchez, exdiputa­da y hermana de Medina, trabajó en el Ministerio de Energía y Minas.

La familia Montilla

A esta lista se le suman fa­miliares de Cándida Monti­lla, esposa de Medina. Una de sus hermanas, Altagracia Montilla Espinal de Asun­ción, trabajó como directora financiera de la CDEEE. Luis Armando Asunción, esposo de Rosanna Altagracia Mon­tilla, estaba en la nómina de la Superintendencia de Ban­cos. Soraya Priscilla Asun­ción Montilla, hija de esta pareja, era directora de Ne­gociaciones Crediticias del Ministerio de Hacienda.

Margarita Emperatriz Montilla Espinal era auxi­liar en el consulado domi­nicano en Miami, y Sandra Janet Montilla Sierra, direc­tora de protocolo y eventos de la Dirección de Coopera­ción Multilateral.

La familia Pared Pérez

Melinée de los Milagros Pa­red Suazo, hija de Reinaldo Pared Pérez, expresidente del Senado y secretario ge­neral del PLD, era ministra consejera de la embajada de República Dominicana en España.

Carlos Pared Pérez, her­mano de Reinaldo, también estaba nombrado como asis­tente personal del presiden­te Medina.

Otro hermano de Reinal­do, Sigfrido Pared Pérez, era el presidente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Su hijo, Sigfrido En­manuel Pared Oleaga, era asistente legal de la Geren­cia de Contratos y Ejecución del INDOTEL.

Los Marchena

Roberto Rodríguez Mar­chena, quien se desem­peñó como director de Comunicaciones de la Pre­sidencia, tenía una her­mana, Mar ía Cr i s t ina Rodríguez Marchena, la­borando como directora de Gestión y Descentraliza­ción Educativa del Ministe­rio de Educación.

Rosa Rita Álvarez, esposa de Rodríguez Marchena, di­rigió la Fundación Reservas del País, del Banco de Reser­ quien fungía como vicepre­sidenta en el Fondo Patri­monial de las Empresas Re­formadas (Fonper).

El pasado mes de agos­to, antes de tomar pose­sión como presidente de la República, Luis Abinader anunció la eliminación del Fonper debido a los innu­merables casos de corrup­ción que han salpicado a esa institución.

“FONPER recibe los re­cursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su Consejo y presidente. Esto ha generado innume­rables casos de corrupción, en el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud”, es­cribió Abinader en su cuen­ta de Twitter.

Luis Ernesto De León Núñez, cuñado de Dani­lo Medina, fue nombrado mediante el decreto 462-12 como administrador de la Empresa Distribuido­ra de Electricidad del Este, S.A. (EDEEste).

Otra hermana del ex­mandatario que también está en la lista es Aracelis Medina Sánchez, por su cargo en el Banco de Re­servas de República Domi­nicana.

vas. Liliana Rodríguez Álva­rez, hija de Rodríguez Mar­chena y Liliana Rodríguez, fue directora del Departa­mento de Registro y Autori­zaciones de la Superinten­dencia de Bancos.

Los Camacho

Guilver Radhamés Cama­cho Burgos, uno de los hi­jos de Radhamés Cama­cho, actual diputado y expresidente de la Cáma­ra de Diputados, trabajó de supervisor en el Institu­to Dominicano de Teleco­municaciones (Indotel), y José Ernesto, otro hijo del legislador, fue paralegal en Industria y Comercio.

Sus hermanos, Digna Ma­ría Camacho Cuevas, traba­jó en el Ministerio de Salud Pública; Euclides Camacho Cuevas, labora en la Junta Central Electoral, y Wilson Camacho, en Relaciones Ex­teriores.

Los Félix Jiménez

Félix Jiménez, conocido co­mo Felucho, fue presidente de Refidomsa. Su hijo, Juan Ariel, ministro de Economía y otro hijo, Juan Ernesto, fue intendente de Valores.

Miembros de la JCE

A esta lista también se su­man dos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Casta­ños Guzmán y Altagra­cia Graciano, presidente y miembro del pleno, res­pectivamente.

Su hijo, Julio César Casta­ños Zouain, hijo de Cataños Guzman, trabajaba como subdirector en la Dirección Nacional de Elecciones. Mientras que Julio Simón, otro hijo, era embajador de República Dominicana en Suiza.

De la familia de la magis­trada Altagracia Graciano, que figuran en sus declara­ciones juradas de 2010 y 2016, figura su hija, Vanesa Mercedes Graciano, em­pleada de la JCE, es secreta­ria de la OPREE en Milano. Su hijo, Carlos Andrés Mer­cedes Graciano, es inspector general en Aduanas, y Juan Manuel está adscrito al Mi­nisterio de Relaciones Exte­riores, con cargo de ministro consejero de la misión de la ONU en Nueva York.

CRÍTICAS

EL TEMA

Empleos

La crítica demoledo­ra del presidente Dani­lo Medina a compañeros de su partido: “A mí me llenaba de angustia ca­da vez que yo recibía un compañero y me pedía al hijo allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí y el partido por qué no me lo trae, por qué es a tu familia que tú quieres ayudar y al res­to que se lo lleve el mis­mo diablo”.