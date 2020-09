El chef Leandro Díaz detenido por circular durante el toque de queda

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El chef Leandro Díaz fue detenido por circular en la calle pasada las cinco de la tarde, hora en que se inicia el toque de queda los fines de semana.

El cocinero colgó un video en las redes sociales donde se ve a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mientras le subían su vehículo a una grúa.

Leandro Díaz dijo que aunque no andaba con el debido permiso, entendía que debieron darle una oportunidad ya que venía de su trabajo.

“Señores hoy no lo pude lograr me están embargando el carro, realmente no andaba con el permiso porque aún no me ha salido pero entiendo que somos una persona reconocida que estamos trabajando por República Dominicana”, expresó en el audio visual.

El chef se mostró indignado ante la acción, ya que asegura que ha cumplido con todas las medidas para evitar la propagación del Covid. “Es decir yo que sirvo al pueblo, que publico gratuitamente mensajes pro cuidarse porque un día luego de 8 meses salí un poco tarde trabajando como un mono por mantener un sector..., me incautan el vehículo, me llevaron preso, se me está agotando lo Duartiano, qué pena me da”, escribió debajo del video colgado en Instagram.

Leandro, quien luego eliminó el video de su red social, dijo además que “ellos decidieron llevarse el carro y de nada voy preso, gracias RD por creer en el talento dominicano, por llevar preso a un a dominicano que trabaja y vive luchando por lo mejor de nuestra República Dominicana”.

De inmediato los seguidores del chef reaccionaron unos a favor y otros en contra, ya que algunos aseguran que las leyes deben cumplirse para todos mientras otros, no están de acuerdo que detengan a alguien que viene de trabajar.

En Twitter @JannioGuzman escribió: “Más que "vergüenza" me da gracia y orgullo de ver los cuerpos del orden no dejando pasar a nadie sin los permisos adecuados. ¡Bien hecho! Eso es el hacer cumplir la ley que tanto pedimos. Por ahí se empieza. No lo hagamos un mártir”.

Mientras que @jochyro05 no estuvo de acuerdo con la acción de las autoridades: “O sea, ¿el ciudadano tiene que pagar los platos rotos de la ineficiencia del gobierno en la entrega del permiso? ¿Debió Leonardo cerrar su restaurante por la ineficiencia del gobierno? ¿Quién decide si rompí voluntariamente o no el toque de queda? No podemos defender la locura”.