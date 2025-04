Daddy Yankee pide la disolución de todas las corporaciones que mantiene con Mireddys

El reconocido artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee radicó este miércoles una moción ante el Tribunal de San Juan en la que solicita disolver varias corporaciones y entidades que mantiene junto a su exesposa, Mireddys González, por diferencias irreconciliables.

De esta manera, Ramón Ayala Rodríguez -Daddy Yankee- "persigue concluir de manera ordenada y legal" los asuntos empresariales con González, pues "no existe una base de confianza ni comunicación" para sostener la relación comercial con esta, explicaron los representantes del artista en un comunicado.

La petición, presentada luego de que se solicitara el divorcio en diciembre de 2024, subraya que cuando Daddy Yankee recuperó la administración de sus corporaciones, El Cartel y Los Cangris, identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de las empresas.

Esto provocó que Ayala Rodríguez, como artista, cesara de proveer servicios a las entidades. Por dejar de existir propósito comercial viable, se tornó necesaria la disolución de estas.

La moción establece que, actualmente, González mantiene el control operativo de las entidades Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus activos, ingresos y operaciones, mientras el artista no tiene visibilidad ni información alguna.

De acuerdo con la moción, algunas de estas compañías manejan cerca de una decena de propiedades inmuebles, cuyos ingresos se concentran bajo la administración de González y no han sido informados al cantante.

La demanda también destaca que González disolvió otra de las empresas que ella presidía y controlaba, Kong Hambre LLC, al exponer que no existía un propósito comercial para continuar operándola.

Por tal razón, se solicitó al Tribunal que autorice la disolución de Green Wall Luxury, Crabby Cottage, Los Cangris y C & C Artistic Management conforme a las disposiciones legales aplicables en Puerto Rico, dado que las otras entidades El Cartel y Kong Hambre fueron disueltas.

La Ley General de Corporaciones en Puerto Rico autoriza a cualquier accionista de una corporación organizada en la isla que opere como empresa común, a solicitar y obtener la disolución de la corporación, si esta está compuesta por dos accionistas y estos no acuerdan la deseabilidad de descontinuar tal empresa común y disponer de sus activos.