PLD acusa a presidente del TSE de obstrucción en caso de diputaciones perdidas

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este domingo al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, de obstruir la apelación ante el de esa organización política ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de las diputaciones redistribuidas.

“Román Jáquez está actuando de manera irresponsable porque emitieron una resolución y no han emitido la sentencia, y lo están haciendo con el propósito de obstruir el derecho del PLD de incoar ante el TC la objeción de esa decisión”, indicó el presidente interino del PLD, Temístocles Montás.

Asimismo, Montás explicó que como esta decisión del TSE fue emitida mediante una resolución, y no una sentencia, el partido no puede apelar este caso.

“Tomaron la decisión, pero de manera irresponsable no ha emitido la sentencia y obviamente si no emiten la sentencia el PLD no puede apelar ante el TC, y lo está haciendo de manera deliberada”, aseguró.

El caso al que se refiere el Comité Político es el de la revocación de dos curules a su partido luego de las elecciones congresuales.

La alta corte declaró inadmisible un recurso interpuesto por el PLD para esas diputaciones, en San Cristóbal y Barahona, le fueran mantenidas a esa organización política y no al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Partido Humanista, como declararon las juntas electorales municipales.

Con esta decisión el PLD perdió esas sillas del Hemiciclo, favoreciendo así a Frank Junior Guerrero Mateo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en San Cristóbal, y en Barahona a Miguel Florián Terrero, del Partido Humanista Dominicano (PHD).

Reacción anterior

El pasado domingo en la reunión del Comité Político el PLD anunció su oposición a que Jáquez integrara la Junta Central Electoral (JCE).

Montás dijo que en conversaciones que sostuvieron con el presidente Luis Abinader este les manifestó que los miembros de la JCE serían escogidos por consenso.

"El Comité Político ha observado la manera parcializada en que el TSE ha actuado a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), evidenciado en el accionar en donde se le despojaron dos diputados al PLD y culpamos de manera responsable al señor Román Jáquez", dijo Montas.

Advirtió, además, que Jáquez deberá contar con la oposición militante del partido morado en caso de aspirar a la JCE.