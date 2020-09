Deploran daños a loma en Ocoa

Santo Domingo, RD

La Fun­dación Ocoa de Pie recla­mó de las autoridades que detengan la destrucción de Loma Redonda, un pro­montorio de gran impor­tancia hidrológica de San José de Ocoa ubicado en­tre el municipio de Sabana Larga y el Distrito Munici­pal El Naranjal.

En una declaración es­crita, la entidad comunita­ria solicitó a los legislado­res ocoeños que impulsen un proyecto de ley para declarar Loma Redonda, zona protegida por su va­lor ecológico, cultural e histórico.

A finales del mes de agosto la loma fue some­tida a un proceso de des­trucción con tractores con el aparente propósito de utilizar su privilegiada ubicación y su clima pa­ra fomentar un negocio particular. “La acción de depredar y destruir una parte importante de la ve­getación natural de esa emblemática loma no tie­ne ninguna justificación y representa un atentado contra el sensible siste­ma ecológico de los mu­nicipios de Sabana Larga, El Naranjal, La Fortuna, Ojo de Agua y La Barra, en particular y de la pro­vincia en general”, señala Ocoa de Pie.

Expresa que dañar esa loma “es un atenta­do contra la riqueza bio­lógica que en ella se ate­sora, y una puñalada a la belleza de ese majestuoso paisaje; y más grave aún, una violación flagrante a la Ley 64-00, Ley de Me­dio Ambiente y Recursos Naturales”.

Explica que Loma Re­donda es un “hermoso promontorio en forma de un cono invertido, un pulmón de los poblados de El Naranjal, Sabana Larga y Ocoa y un cuer­po regulador de las tem­peraturas”. Pidieron a las autoridades informar si autorizaron destruir la lo­ma.