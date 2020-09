El PRM y el descontento de sus bases por empleos en el Gobierno

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Cada vez que un nuevo gobierno asume la administración pública suele ser normal en la historia política dominicana que cambie la nómina del personal que labora en el Estado. Las autoridades llegan con su “gente” para los puestos de los ministerios y direcciones gubernamentales.

A pesar de esto, el presidente Luis Abinader y su equipo de trabajo han sido enfáticos en señalar que los cargos en el sector público serán distribuidos por capacidad y “perfil”, no por su afiliación política.

En una entrevista con LISTÍN DIARIO, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, explicaba que la idea es establecer que esta administración gubernamental no anda pensando en filiaciones políticas sino en los aportes que ciertos perfiles pueden hacerle a la sociedad, a través del Estado.

Sin embargo, dentro de las bases del partido están quienes entienden que merecen estar nombrados o apoyan a otras personas a que ocupen alguno de esos.

Los descontentos

Uno de los primeros en manifestarse al respecto fue el dirigente Ramón Alburquerque, quien había sido nombrado como presidente de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) mediante el decreto 339-20, pero lo rechazó, ya que “eso no fue lo acordado”.

“A los amigos que nos felicitan por la designación en la "presidencia ejecutiva" de la Egehid pero sin funciones, agradezco sus palabras, les indico que nunca acepté ya que no fue lo acordado y así como trabajo como nadie con lealtad exijo que se me cumpla”, publicó en Twitter el dirigente político.

Descontento hay entre varios de los militantes del PRM en la provincia de San Juan, luego de que se designara al doctor César Benzán como director regional de salud.

Según estos, quienes incluso se presentaron a protestar en la explanada de la dirección regional de Salud al momento en que se llevaba a cabo la toma de posesión, quien se merecía el cargo era el doctor Francisco Acosta, también miembro del PRM.

Las declaraciones más contundentes las ofreció la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabrera quien dijo que ningún perremeistas quedará fuera, mientras haya peledeistas ocupando posiciones en el Gobierno.

“Estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta que no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones pasadas. Estaremos defendiéndole, estaremos ubicándoles y estaremos atento de que nadie pueda maltratarlos”, dijo la dirigente perremeista un acto.

Jiménez Cabreja Instó a los dirigentes que están nombrados a que escuchen cada caso, que le abran la puerta, “para nosotros hacer justicia con ustedes que fueron los que sacaron la bandera, trabajaron en los centros de votación, que fueron los que buscaron los votos”.

“Lo primero que le voy a decir es que el PLD duró 16 años comiendo toda su gente, este es el tiempo de los perremeístas y ningún perremeísta se quedará fuera mientras haya un peledeísta en una posición. Así que compañeros y compañeras no desesperéis, tengan un poco de calma”, fue el llamado de la funcionaria a sus compañeros de partido, a quienes les garantizó que no se quedarán fuera del Gobierno.

Estas declaraciones contradicen lo dicho por los miembros del gabinete presidencial quienes en múltiples ocasiones han expresado que no habrá despidos masivos en las instituciones del Gobierno aunque admiten que la nómina pública está “saturada”.

“Nosotros no vamos a hacer despidos masivos. No vamos a crearle más incertidumbre a esta sociedad. Aquí queremos el apoyo de todo el mundo para salir de esta crisis, de todo el mundo: aquí no hay peledeístas, perredeístas ni perremeístas, aquí hay dominicanos empeñados en que este país salga con el menor trauma posible de la crisis”, agregaba Macurrulla.

Otra de las disputas entre dirigentes del PRM fue la sucedida en el Instituto Agrario Dominicano (IAD) que querían y le reclamaban al director de la entidad, Leonardo Faña, quien “resolvió la situación” con una medida cuestionable.

La “solución” por parte de Faña fue otorgarles el mismo sueldo a un gerente regional y al subgerente, para no crear enemistades.

“El gerente y subgerente van a ganar el mismo sueldo. Le voy a dar un chance de tres días para que se pongan de acuerdo quien el gerente y quien es el subgerente y en tres días se ponen de acuerdo van ganar lo mismo los dos”, expresó Faña en un video en las redes sociales.

Asimismo, agregó que otorgará otros beneficios tras la juramentación de estos dos dirigentes, como gasolina y aparentemente vehículos, tras expresar que “todos los técnicos van a estar montados”.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se vio en la obligación de suspender y recomendar expulsión del dirigente Dariel Valdez, luego de participar en una trifulca entre miembros del partido de gobierno en Mao, provincia Valverde.

“Desde el PRM lamentamos el hecho protagonizado por Dariel Valdez y desautorizamos ese tipo de acontecimientos que difieren con la disciplina, la moral y el respeto a los estatutos y principios del PRM”, expresa el comunicado difundido en la cuenta de Twitter del partido oficialista.

La trifulca se produjo durante una reunión de la comisión de empleos del partido opositor en la referida provincia.

Los grandes puestos del PRM en el poder

Los miembros activos y dirigentes del PRM que forman del gabinete presidencial está encabezada por el presidente de la organización política, José Ignacio Paliza, quien es el ministro Administrativo de la Presidencia; Orlando Jorge Mera, delegado de la entidad ante la Junta Central Electoral (JCE), ministro de Medioambiente; Roberto Fulcar, director de la campaña de Abinader, ministro de Educación; Deligne Asención, secretario de organización de la entidad, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Además de Nelson Arroyo, director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel); Tony Peña Guaba y Gloria Reyes, encargados de las políticas sociales de la presidencia.