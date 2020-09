Claudio de los Santos explica ha trabajado en el Estado desde el 1966: “Nunca trafiqué con influencia, nunca extorsioné, nunca tuve contrata”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Luego que se diera a conocer la noticia de que el pasado 4 de agosto el expresidente Danilo Medina, concediera una pensión especial de 120 mil pesos mensuales a Claudio Antonio de los Santos, el exfuncionario ha expuesto las razones por las que entiende merece el estipendio de retiro.

A través de una publicación, de los Santos hizo un detalle de los diferentes trabajos que ha ocupado en el Estado, asegurando que inició como servidor público en 1966 en el cargo de asistente de protocolo del Palacio Nacional.

“Nunca trafique con influencia, nunca extorsione, nunca tuve contrata y no he hecho nada que me pueda avergonzar”, dijo en la publicación.

Indica que luego del Palacio Nacional, fue designado auxiliar de recaudaciones consulares en la Cancillería y luego pasó a taquígrafo parlamentario al Consejo Nacional de Frontera.

Asimismo, en el 1968, participó en las elecciones municipales del Distrito Nacional y salió electo como regidor, luego pasó a la Presidencia de la República como inspector.

“En 1970 fui designado Director de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento. Muchos de los que trabajaron conmigo están vivos: Andrés Vanderhorst, Domingo Bautista, Salvador Pérez Martínez, etc. Luego me designaron Encargado de Delegaciones y Alcaldías Pedaneas”, dijo.

Claudio de los Santos explicó que en 1975 pasó a trabajar a la Secretaría de Educación como asistente del doctor Leonardo Matos Berrido, “hasta que se perdieron las elecciones en 1978”.

En 1986, volvió nueva vez a la Presidencia, luego pasó al Instituto Dominicano de Seguros Sociales como asistente del director, y de ahí al Ministerio de Salud Pública como asistente hasta 1996.

En el 2004 fue designado embajador Adscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores “hasta que solicite mi jubilación en Abril de 2019. Otros recibieron pensiones de cientos de miles con menos años de servicio público”.

"Les doy las gracias a todos los que se han hecho eco de la publicación del Listín Diario, bajo la dirección de mi amigo Miguel Franjul, que conocí cuando era regidor en 1968 y él cómo reportero cubría la fuente del Ayuntamiento del DN", escribió.

12 días antes de dejar el poder, Danilo Medina a través del el decreto número 296-20 otorgó una pensión especial del Estado dominicano por valor de 120 mil pesos mensuales a Claudio Antonio de los Santos.

El decreto establece, además, que si Claudio De los Santos ya poseía una pensión del Estado, podría optar por la que más le favorezca.

“Se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión especial del Estado dominicano al servidor público Claudio Antonio de los Santos Estévez, por un monto de 120,000 pesos mensuales”, establece el artículo 1 del decreto emitido por el presidente Medina, al que tuvo acceso este diario.