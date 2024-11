Miembros del PNP enfrentan a Bad Bunny en cierre de campaña: "Te vamos a pelar"

Sin dudas Bad Bunny fue el gran protagonista del cierre de campaña de los partidos políticos de Puerto Rico, no solo por su presentación musical y su discurso en la tarima de La Alianza de País formada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sino también por el mensaje que le enviaron los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La candidata a la gobernación de Puerto Rico por el PNP, Jenniffer González, retó al cantante de trap a postularse por un partido y enfrentarla en unas elecciones. Además mencionó que para su convocatoria no necesitó la presencia de artistas, como ocurrió con el candidato de La Alianza Juan Dalmau.

"Mi candidatura es del pueblo. Si Bad Bunny quiere correr una candidatura, que se postule por un partido que con gusto lo enfrento", expresó González.

Por su lado, el vicepresidente del PNP y presidente del Senado Thomas Rivera Schatz pidió el voto de la comunidad cristiana y conservadora y quitarle la oportunidad de que la izquierda gane.

"No diluyas el voto amigo cristiano y conservador, no diluyas el voto, no le den ni una oportunidad a la izquierda, vota por la Palma", dijo el líder.

"Óyeme Conejo, brinca lo que te queda, porque el 5 de noviembre te vamos a pelar, te vamos a pelar para que respetes a Puerto Rico. Brinca Conejo que el martes te pelamos con la Palma", concluyó.

A Bad Bunny, quien gastó aproximadamente 500 mil dólares en vallas publicitarias con mensajes contra el partido de turno, Kany García, Rauw Alejandro, Residente y Jowell y Randy también se unieron en la tarima de La Alianza de País.