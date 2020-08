Iris Guaba insiste en que encargadas de Jurídica y Administrativa solo vaciaron discos duros; dice no fue consultada

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La exdirectora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, reiteró que Susana Cuevas Ferreras y Anyeline Josefina Valdez Hernández, del departamento de Jurídica y Administrativo Financiero, respectivamente, no se llevaron los discos duros de esa institución como afirmó el presidente Luis Abinader.

Guaba insistió que las dos mujeres lo que hicieron fue vaciar los discos duros, porque en ellos había información personal.

“Las computadoras tenían su disco duro adentro lo que estaban era vacíos, pero no se llevaron su disco duro vaciaron su disco duro porque era información personal de esas dos encargadas”, dijo Guaba al participar en una entrevista en Ahora Más en CDN.

Dijo que Cuevas Ferreras y Valdez Hernández no la consultaron porque entendían que no estaban haciendo nada malo.

“Quizás me lo hubieran consultado y yo le hubiera dicho que no, pero no fue así porque ellas entendían que no estaban haciendo algo mal hecho, porque no se estaban llevando información de la institución pero además de todo para qué se van a llevar información de la institución si eso está publicado”, aseguró.

Dijo que iría a cualquier instancia a defender su gestión, ya que toda la información de los procesos que se realizaron están publicados en el portal del Plan Social de la Presidencia, Compra y Contrataciones y Contraloría, además de la nube.

“Ahí no hay nada que ocultar y todo está ahí”, sostuvo.

Indicó que dos semanas antes de salir de la institución se le empezó a suministrar toda la información requerida “y la última información entregada, precisamente fue el viernes antes que ya cerrábamos nuestras gestión donde entregamos, el inventario, cuentas por pagar y ejecución presupuestaria, de manera que no entiendo por qué no tiene el conocimiento porque sí se le entregó toda esa información”.

Y se pregunta: “¿No entiendo lo que haya pasado con eso? Y con el tema que no le dejamos inventario, sí le dejamos inventario, le dejamos 47 mil raciones listas con lo cual pudieron dar respuesta a la emergencia y le dejamos una 300 mil raciones, eso es un valor de más de 150 millones”.

Dijo que la Cámara de Cuentas está realizando una auditoria de su gestión.

Yadira Henríquez, actuar titular de la institución, leyó la mañana de este viernes, un informe presentado supuestamente el 17 de agosto por el encargado de tecnología de esa institución, José Manzanillo, en el que señala que Susana Cuevas Ferreras y Anyeline Josefina Valdez Hernández, solicitaron a Iris Guaba llevarse los discos duros de la institución y esta autorizó hacerlo.