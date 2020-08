Red pública de hospitales está en condiciones muy delicadas

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Un sistema hospitalario en condiciones muy delica­das, asegura el doctor Ma­rio Lama que ha sido en­contrado en la red de 178 centros que conforman el sistema público de salud, matizado por disparida­des en infraestructuras y equipos, presupuesto li­mitado y recursos huma­nos escasos y sin un con­trol por prioridades.

Ese es el primer diag­nóstico general de la si­tuación hospitalaria que ha podido levantar hasta el momento el recién de­signado director ejecuti­vo del Servicio Nacional de Salud (SNS), mien­tras lleva a cabo otros le­vantamientos que le reve­len la realidad en cuanto a los centros diagnósticos y recursos humanos, entre otros aspectos.

Entrevistado por Lis­tín Diario en su despa­cho, Lama, de profesión gineco-obstetra, tiene en carpeta una lista de prio­ridades para aplicar a me­diano plazo, con las que está seguro la población verá cambios importantes en los servicios de salud en los próximos 6 meses.

“Es una situación muy delicada que tiene el siste­ma hospitalario de la Re­pública Dominicana, son más de 178 hospitales con una situación interna muy delicada”, señala el direc­tor del SNS, y pasa a ex­plicar los motivos de su razonamiento.c Primero, agrega, la red de hospitales tiene dos mundos: algunos hospitales súper modernos en su infraestructura y muy equipados, que son mino­ría, y la gran cantidad de centros tienen una condi­ción difícil, sobre todo en infraestructuras muy de­terioradas, con filtracio­nes, falta de adecuaciones internas para emergen­cias, cirugías, consultas, personal y suministro de oxígeno.

A eso se suma, seña­la, el anticipo (subvención presupuestaria) que es de­ficitario y se ha mantenido fijo sin ningún incremen­to durante los últimos cin­co años, y de esos recur­sos el 40% va al Programa de Medicamentos Esencia­les (Promese), que es el en­cargado de suministrarles medicamentos e insumos, pero que tampoco suple la cantidad requerida, por lo que los hospitales se ven obligados a comprar medi­cinas mucho más caras.

Dice que hay la falta de un sistema de vigilancia y monitoreo de los equipos y de control del recurso hu­mano.

Los 56 remodelados

En torno a los 56 hospitales intervenidos, remodelados, reconstruidos y construidos por el pasado Gobierno, La­ma dijo que muchos se in­auguraron o se abrieron pe­ro con detalles pendientes y otros no se han puesto en funcionamiento.

Como ejemplo señaló al hospital Pedro A. Mar­chena, de Bonao, que tie­ne características regio­nales, muy moderno, bien estructurado y un equipa­miento envidiable, pero no se ha terminado, está en proceso de instalación de equipos, no se ha habi­litado, no se ha hecho la capacitación de recursos humanos ni tiene un pre­supuesto adecuado para la contratación del perso­nal que necesita.

También citó a la Ciu­dad Sanitaria Luis Eduar­do Aybar, una mega obra, un complejo moderno, pe­ro que requiere de una gran inversión y un presupuesto que le permita mantenerse de manera adecuada a tra­vés del tiempo, lo que im­plica todavía destinar mu­cho tiempo y recursos.

Igual el hospital de Ne­yba que se construyó, pe­ro no se ha abierto. Eso es, agrega el funcionario, répli­ca de lo que ha ocurrido en muchos hospitales a nivel nacional.

Prioridades

Lama recuerda que tan­to el presidente de la Re­pública como la vicepre­sidenta que coordina el Gabinete de Salud han priorizado la salud en Re­pública Dominicana, inclu­yendo el presupuesto, ini­cio de la atención primaria y cobertura universal.

CLAVES

Prioridades.

En el SNS, explicó La­ma, las líneas de priori­dades están dirigidas a la adecuación de los hos­pitales con intervencio­nes puntuales en áreas de emergencia, consul­tas, personal de salud y unidades fundamen­tales, como los labora­torios diagnósticos y de imágenes.

Prueba.

El sistema de salud do­minicano se ha puesto a prueba con la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

Deficiencias.

A lo largo de la pande­mia y desde que se de­tectó el primer caso en marzo del presente año, las debilidades observa­das son falta de camas regulares y de cuidados intensivos, personal li­mitado, falta de equipos e insumos, entre otros.

Reclamos.

Tanto el Colegio Médi­co Dominicano como los gremios de enfermería han reclamado mejores condiciones de trabajo.