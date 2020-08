Depositarán querella por violencia de género contra hombre que lanzó café a mujer en estación de combustibles

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El abogado Félix Portes anunció que este lunes a las 3:00 de la tarde interpondrá una formal querella contra Jazhiel Morel Tejeda, por agredir a la empleada de una estación de combustibles lanzándole un café en el rostro.

Portes, al ser entrevistado en el programa radial "El Sol de la Mañana" (106.5 F.M.), dijo que la denuncia será por violencia de género y exploran si puede ser por robo porque el hombre tampoco pagó el café.

Agregó que la joven no hizo la denuncia el día que sucedió el hecho, que fue el 14 de agosto, porque estaba intimidada y ella esperó que la empresa le suministrara el vídeo para ir a la Fiscalía con pruebas.

Portes informó que la mujer fue evaluada este domingo por el departamento de Psicología Forense porque no se puede entender que es una agresión normal.

“Tenemos que erradicar la violencia contra la mujer. Queremos que no haya favoritismo. Nosotros no podemos tener una justicia con privilegios. Quiero que un juez determine lo que procede (…) Yo cuando soy abogado de casos de manera gratuita, yo no entro en acuerdos, porque lo que queremos es que un juez determine la indemnización que él entienda. Queremos que la justicia actúe en favor de esta joven desposeída y humilde”, expresó el abogado.

Agregó que cuando un empleado es agredido ejerciendo su trabajo hay una responsabilidad de seguridad que le debe la empresa, pero no se ha ejecutado una acción legal porque todavía él no se ha reunido con los propietarios de la estación de combustible.

La Fiscalía del Distrito Nacional interrogó este lunes al hombre que agredió a la empleada de un “food shop”, al tirarle café caliente en la cara.

De acuerdo con la Fiscalía, el incidente que constituye un sancionable acto de violencia, se produjo mientras la joven cumplía con su labor y le reclamó al detenido por intentar salir de la tienda presuntamente sin pagar.