Educación virtual y dotación de laptops para iniciar año escolar

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader aseguró que el próximo año escolar será a distancia pa­ra evitar la propagación del Coronavirus.

Durante su discurso de toma de posesión, Abina­der dijo que todos los ni­ños y jóvenes de las escue­las y liceos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su forma­ción educativa, independien­temente de cómo sea la evo­lución de la pandemia y su impacto económico.

Anunció que el nuevo mi­nistro de Educación presen­tará la próxima semana el plan mediante el cual se va a enfrentar la situación pa­ra garantizar la educación y preservar la salud de la co­munidad educativa. Prome­tió que nadie se quedará sin cupo escolar, para que los ni­ños y jóvenes tengan la opor­tunidad de formarse y una vía al éxito.

Abinader dijo que el mo­delo educativo que hay en la actualidad no funciona, por­que no hay calidad educati­va ni se generan los empleo necesarios para los que cul­minan sus carreras profesio­nales, por lo que no se con­tribuye al desarrollo de la nación. “Vamos a impulsar un modelo educativo basa­do en la generación de com­petencias útiles para la in­serción social, pero útiles también para que nuestros jóvenes puedan desempeñar efectivamente un empleo de calidad –un empleo formal– o crear sus propios negocios, si así lo deciden”, afirmó Abi­nader durante la toma de po­sesión.

Hizo un llamado a los do­centes a comprometerse con la comunidad educativa, por lo que anunció que mejora­rá condiciones laborales de los maestros, como recono­cimiento a su capacitación y formación.