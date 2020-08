Pompeo dice Danilo Medina es defensor de la democracia de la región

El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, reconoció al expresidente Danilo Medina "por defender la herencia democrática de la región".

En el encuentro participó la embajadora de los Estados Unidos para la República Dominicana, Robin S. Bernstein y el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael G. Kozak, quienes también asistieron al acto de juramentación de Luis Abinader.

“Tuve un momento para reunirme con el expresidente dominicano Medina en Santo Domingo. Agradecido por una relación muy productiva con su administración durante los últimos ocho años. Los beneficios de esta colaboración se pueden ver en la solidez de nuestra relación hoy”, dijo Pompeo en su cuenta de Twitter.

La República Dominicana es un socio y aliado clave en el Caribe, y la visita del Secretario Pompeo reafirma los fuertes lazos entre ambos países, indica el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

Pompeo también sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, donde conversaron “sobre la urgente necesidad de reducir las tensiones en el Mediterráneo Oriental”.

En otro de los tuits, Pompeo indicó que fue un honor haber asistido a la toma de posesión del recién electo presidente dominicano. “Esta elección resuena como un ejemplo para otras naciones del poder de la democracia y lo que es posible cuando los países priorizan los deseos de su gente”, señaló.

