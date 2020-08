Educación virtual y dotación de laptops y tablets para iniciar próximo año escolar

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader aseguró que el próximo año escolar será a distancia para evitar la propagación del coronavirus.

Durante su discurso de toma de posesión, Abinader dijo que todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación educativa, independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su impacto económico.

Anunció que el nuevo ministro de Educación presentará la próxima semana el plan mediante el cual se va a enfrentar la situación para garantizar la educación y preservar la salud de la comunidad educativa.

Prometió que nadie se quedará sin cupo escolar, para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de formarse y una vía al éxito.

Abinader dijo que el modelo educativo que hay en la actualidad no funciona, porque no hay calidad educativa ni se generan los empleo necesarios para los que culminan sus carreras profesionales, por lo que no se contribuye al desarrollo de la nación.

“Vamos a impulsar un modelo educativo basado en la generación de competencias útiles para la inserción social, pero útiles también para que nuestros jóvenes puedan desempeñar efectivamente un empleo de calidad -un empleo formal- o crear sus propios negocios, si así lo deciden”, afirmó Abinader durante la toma de posesión.

Hizo un llamado a los docentes a comprometerse con la comunidad educativa, por lo que anunció que mejorará condiciones laborales de los maestros, como reconocimiento a su capacitación y formación.

Asimismo, expresó que “vamos a llenar de competencias y contenidos útiles la tanda extendida, para que nuestros centros educativos se conviertan en laboratorios de valores y de ciudadanía”.