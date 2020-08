"Me voy con la frente en alto", Medina se despide asegurando que pasó con "notas sobresalientes"

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

En su última alocución a la nación como presiden­te del país, Danilo Medi­na afirmó anoche que sale del Palacio Nacional con la frente en alto y con la sa­tisfacción del deber cum­plido.

Medina habló luego de inaugurar el Hospital Pro­vincial San Bartolomé, en Neiba, y su mensaje fue transmitido ante el país vía canales de televisión y redes sociales.

“Me voy con la frente en alto. Me voy como entré. Trabajé más de 12 horas al día, sin un solo día de des­canso. Le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo domi­nicano”, aseguró el man­datario tras ocho años de gestión gubernamental (2012-2020).

El presidente deta­lló los que considera lo­gros de su gestión a nivel de salud, educación, em­pleos, energía eléctrica, humanización de los cen­tros penitenciarios, econo­mía, turismo, entre otros; y agregó que ha cumplido con su programa de Go­bierno.

Además, destacó que las políticas públicas que ha aplicado estaban ajus­tadas a las necesidades de la población, por lo que no ha hecho nada diferente a lo que dijo iba a hacer.

“No he hecho nada di­ferente a lo que dije que iba a hacer en la campa­ña electoral. He goberna­do respetando los dere­chos de los ciudadanos, no he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas”, dijo el manda­tario en sus palabras de es­ta tarde.

También sostuvo que ha respetado el derecho a disentir del Gobierno, ya que no le ha pedido a na­die que rectifique lo que dice y ha permitido que la ciudadanía se exprese li­bremente.

“He respetado el dere­cho a disentir del Gobier­no. A nadie se ha pedido que rectifique en lo que dice. He permitido que la gente se exprese libre­mente y que digan lo que quieran. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal, que es el pue­blo”, indicó el mandatario.

Lo que nunca se ha hecho

Medina recordó que había dicho que venía al gobier­no a continuar lo que esta­ba bien, a corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se ha hecho, y por tal razón; ha cumplido su pa­labra.

“Sé que para algunos grupos no lo he hecho bien, pero para la inmensa ma­yoría de los hombres y mu­jeres dominicanos estoy pasando con notas sobresa­lientes”, manifestó el presi­dente.

Reiteró que su único in­terés ha sido servir a la gen­te, como lo aprendió del profesor Juan Bosch, y que su mayor satisfacción, a partir del lunes, será cami­nar por las calles de Repú­blica Dominicana como un ciudadano ordinario, reci­bir el saludo de sus compa­triotas y que le digan: “Gra­cias Danilo, porque en tu Gobierno yo elevé mis con­diciones de vida”.

Los hospitales

Medina enfatizó que den­tro de sus promesas en 2013 estaba entregar un hospital moderno y de lujo, y que por tal razón entregó ayer el San Bartolomé.

“Recuerdo que dije mu­chas veces, que las perso­nas que por vanidad no qui­sieran ir a un hospital o a una escuela pública, no lo hicieran, pero que no digan que es porque el Estado do­minicano no le brindara la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior”, aseguró.

Además, expresó que du­rante su gestión se ha trans­formado la agropecuaria, dándoles a los campesinos del país los instrumentos para vivir.

“Ya van más de 600 mil tareas reforestadas, con ár­boles maderables y frutales. Ya hay muchos recogiendo producción, especialmente de café y aguacate”, indicó.

De acuerdo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OI­SOE), el hospital provincial San Bartolomé de Neiba, cuenta con las áreas nece­sarias y equipos de alta tec­nología para brindar aten­ciones de salud de mucha calidad a quienes más lo ne­cesitan.

“Este centro médico im­pactará la vida de más de 62,000 residentes de zonas aledañas, que tendrán acce­so a bloque quirúrgico, con pre y post quirúrgico, ma­ternidad, salas de parto con pre y post parto, área neo­natal, área de consulta con 9 consultorios”.

Errores

Medina aseguró que ha puesto a las personas en el corazón de las políti­cas públicas, y señaló que si en algún momento se ha equivocado ha sido con la intensión de servir.

“He trabajado por la gen­te y para la gente, he pues­to tal y como dije el 16 de agosto del año 2012 a las personas en el corazón de las políticas públicas, todo lo que estoy haciendo, por­que todavía me quedan dos días, y todo lo que he hecho lo he hecho para servir a la gente, tal vez me he equi­vocado porque es de huma­no equivocarse, pero si me equivoqué lo he hecho con la intención de servir”.

SEPA MÁS

“Ahora vamos a salir”

Que Dios los ilumine.

El mandatario aprove­chó el escenario para pe­dirle a Dios que ilumine a las autoridades entran­tes para que el progreso continúe. “Ahora vamos a salir. Un nuevo equipo gobernará a la Repúbli­ca Dominicana. Hay que pedirle a Dios que los ilumine y los ayude, pa­ra que el progreso de la República Dominicana no se detenga. Si el Go­bierno lo hace bien, se benefician los dominica­nos y el país”, expresó.

El nunca jamás.

El presidente Medina concluye el próximo do­mingo sus dos períodos de gobierno (2012-2016 y 2016-2020), para dar paso al presidente elec­to Luis Abinader, quien triunfó en las eleccio­nes del 5 de julio con un 52.52%.Según la Cons­titución Medina no pue­de postularse nunca ja­más a la Presidencia ni a la Vicepresidencia.