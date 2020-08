Danilo Medina: “Me voy como entré, con la satisfacción del deber cumplido”

Santo Domingo, RD.

Al entregar el hospital San Bartolomé de Neiba en la provincia de Bahoruco, el presidente Danilo Medina aseguró que ha cumplido su palabra, ya que de las 28 mil aulas que prometió ha podido entregar 25 mil.

“He cumplido mi palabra. El país está sembrado de escuelas en todo el territorio. Les prometí que iba a construir 28 mil aulas, y ya he entregado 25 mil”, dijo el mandatario al asegurar que no ha podido entregar más aulas por la pandemia del coronavirus.

De igual forma indicó que dentro de sus promesas en 2013 estaba entregar un hospital moderno y de lujo, y eso entregaba la tarde de este jueves con el San Bartolomé.

“Recuerdo que dije muchas veces, que las personas que por vanidad no quisieran ir a un hospital o a una escuela pública, lo hicieran, pero no porque es Estado dominicano no le brindará la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior”, aseguró.

Danilo Medina, expresó que durante su gestión se ha transformado la agropecuaria, dándoles a los campesinos del país los instrumentos para vivir.

“Ya van más de 600 mil tareas reforestadas, con árboles maderables y frutales. Ya hay muchos recogiendo producción, especialmente de café y aguacate”, dijo.

Sobre el Hospital

De acuerdo a la Oficina de Ingenieros de Obras Supervisoras del Estado (OISOE), el hospital provincial San Bartolomé de Neiba, cuenta con las áreas necesarias y equipos de alta tecnología, para brindar atenciones de salud de mucha calidad a quienes más lo necesitan.

“Este centro médico impactará la vida de más de 62,000 residentes de zonas aledañas, que tendrán acceso a: bloque quirúrgico, con pre y post quirúrgico, maternidad, salas de parto con pre y post parto, área neonatal, área de consulta con 9 consultorios”, dijo.