Las 15 recomendaciones de Channel Rosa Chupany para un funcionario público

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El aún director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Channel Rosa Chupanny, tomó un momento durante la mañana de este jueves y en su cuenta de Twitter posteó 15 recomendaciones para los que a partir del próximo domingo asumirán sus posiciones como nuevos funcionarios públicos.

A continuación las 15 recomendaciones realizadas por Rosa Chupanny:

“1. Conformar un buen equipo es fundamental, clave para una buena gestión.

2. En el equipo hay que tener gente que sean contestatarios, que lleven la contraria.

3. Nunca se siente en una mesa Sin antes saber si el compañero de trabajo que conduce el vehículo ha comido, ¡nunca!

4. No se acostumbre a los privilegios de los cargos: por ejemplo, la persona que conduce el vehículo, a las 5pm para su casa. Nunca he usado seguridad, no conozco las salas VIP del Aeropuerto, no viajar en primera clase, no usar gastos de representación (ni un centavo, jamás), no usar tarjeta de crédito institucional.

5. Trate de conocer los nombres de la gente que trabaja con usted, pregunté siempre por su familia.

6. Desarrolle un nivel de confianza que si alguien que trabaje con usted tiene un problema, se lo pueda contar sin temor, hablo del mensajero, chofer, personal de limpieza, etc.

7. Nunca permita que le carguen el maletín, ni nada, nunca permitan que le abran una puerta, ni del carro, ni de la oficina.

8. Nunca permita que cuando usted llegue la gente tenga que ponerse de pies.

9. En las reuniones trate de sentarse en unas de las sillas laterales, no en la que encabeza la mesa.

10. Haga fila en el banco o cuando busque un servicio en otra oficina.

11. Evite la frase ¿usted no sabe quien yo soy?

12. Cuando usted se encuentre en un pasillo con alguien de menor nivel jerárquico, siempre ceda el paso, no permita nunca que se lo cedan a usted.

13. Evite llamar a una persona a través de su asistente o secretaria, llamé y responda usted mismo las el teléfono.

14. Por lo menos yo, nunca usé el escritorio, porque la relación con los demás de muy vertical, trate de que haya una mesa redonda, que todos se sientan en igualdad.

15. No cometa el error de poner su número de teléfono en las redes sociales” (esto él lo hizo en reiteradas ocasiones).

El director del Servicio Nacional de Salud, que presentó renuncia a su puesto, agregó que esas son las cosas que a él le dieron resultados durante su gestión y que “no es aplicable para todo el mundo”.

El funcionario será director del SNS hasta el próximo domingo 16 de agosto y a partir de allí será sustituido por el doctor Mario Lama.