Sube la presión por empleos al presidente electo, Luis Abinader

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD

A medidas que se acerca el 16 de agosto, fecha para el traspaso de mando gubernamental, aumenta la presencia de dirigentes perremeístas y allegados a las próximas autoridades, en la parte frontal del hostal Nicolás de Ovando

Es que este lugar ha sido escogido por el presidente electo, Luis Abinader, como el centro de operaciones. El centro del poder, le ha llamado Listín Diario. Los dirigentes medios del Partido Revolucionario Moderno ( PRM) llegan a este lugar, situado en la zona colonial de la capital con fólder para entregar sus currículum u hojas de vida a los miembros de la comisión designada para ser mediadora entre el partido y el nuevo gobierno.

Ayer se produjo una presencia récord en el frente del hostal. Fueron decenas o cientos lo que hasta aquí llegaron. Dentro del local la comisión trabajaba, mientras los aspirantes perremeístas entraban y salían.

Algunos miembros de la comisión fueron vistos llegar al hostal, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y el expresidente del partido, Andrés Bautista. Por la parte de atrás, lo habían hecho antes el presidente electo, Luis Abinader, y la vicepresidenta electa, Raquel Peña.

“Yo vine y entregué mi curriculum, después del 16 me llamarán”, dijo un señor que aparentaba tener unos 40 años, y que vestido de traje salió del lugar, pero que con una sonrisa pidió: “por favor no ponga mi nombre, para que no me tumben el nombramiento”.

Bunker de gabinete

El antiguo palacio situado en lo que hoy se llama calle Las Damas se ha convertido en casi el centro del poder del país. Y de manera paradójica no sería la primera vez que desde este lugar se toman las más importante decisiones de esta parte de la isla Española

Más de 500 años atrás fue la morada del gobernador de la isla, Nicolás de Ovando, de donde se ejercía el gobierno.

Hoy convertido en un hostal, con el mismo nombre del gobernador español y propiedad del mundialmente conocido grupo turístico Hodelpa, es el lugar de donde despacha y trabaja el presidente electo.

Es que la residencia de la familia Abinader ya había perdido la quietud desde el momento en que se anunció su victoria, el pasado domingo 5 de julio, con la presencia de periodistas, dirigentes perremeístas y relacionados.

El mandatario electo señaló que los trabajos de las comisiones de transición se realizarán en este hostal, donde también se ofrecerán ruedas de prensa para dar informaciones de interés para la ciudadanía.

Las designaciones

Abinader designará en los ministerios de Administración Pública a Darío Castillo; de Deportes, Francisco Camacho; de Industria, Comercio y Pymes, Víctot (Ito) Bisonó; de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez; de la Juventud, Kimberly Taveras, y de la Mujer, Mayra Jiménez.

También ministerios de Obras Públicas, Deligne Asención, de Salud Pública, Plutarco Arias; de Trabajo, Luis Miguel De Camps; de Turismo, David Collado; de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; de Defensa, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa; Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda, Jochi Vicente; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Economía, Miguel Ceara Hatton; de Educación, Roberto Fulcar; de Energía y Minas, Antonio Almonte, y de Agricultura, Límber Cruz.

Sepa más

Las elecciones del 5 de julio

En primera vuelta.

El presidente electo Luis Abinader, triunfó con un 52.52% en las elecciones presiedenciales y congresuales del pasado 5 de julio, como candidato del PRM y varios partidos aliados.

Derrota rivales.

Abinader se enfrentó a Gonzalo Castillo, candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD); al expresidente Leonel Fernández, candidato de Fuerza del Pueblo, y otros tres aspirantes presidenciales de partidos minoritarios.