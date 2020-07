Joven cumplirá pena por delito electoral

Santo Domingo, RD.

Para evitar ir a la cárcel por seis meses de prisión que le im­puso el Tribunal Superior Electoral (TSE), el joven Yeyson Arias Fernández de­berá someter sus actuacio­nes a 5 requisitos legales.

Abstenerse de visitar lu­gares de venta de bebidas alcohólicas e ingerirla en exceso, de juegos de azar, puntos de drogas, no con­sumir sustancias controla­das, no viajar al exterior y no cambiar de domicilio sin notificarlo al juez de ejecu­ción de la pena.

Además de seis meses de prisión suspendida, el juez lo condenó al pago de una mul­ta de 10,000 pesos, equiva­lente a un salario mínimo. Se declaró culpable de sobor­no a un elector y de actos de gestión electoral a menos de 20 metros de un colegio elec­toral en Santiago.