Agresión al personal médico, la otra 'pandemia' que vive el mundo

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La crisis sanitaria del COVID-19 ha develado con mayor fuerza una situación denunciada por el personal de los centros de salud desde hace mucho tiempo: las agresiones y lo que pasan los médicos en las emergencias.

El miedo es algo instintivo del ser humano. Recorre todo el cuerpo cuando nos enfrentamos a situaciones que nos ponen en peligro. No obstante, el personal médico transforma diariamente esa emoción en coraje y valentía para plantarse como soldados a la vanguardia dispuestos a dar vida en la batalla contra la pandemia del COVID-19.

Pero, este personal que diariamente arriesga sus vidas para salvar la de otros, ha sufrido durante años agresiones, tanto físicas como psicológicas, de desaprensivos que alegando ignorancia los atacan en búsqueda de rápidas respuestas, como si se tratasen de seres omnipresentes.

“Todo personal médico en algún momento ha sido aunque sea insultado”, revela a Listín Diario una doctora dominicana cuya identidad será resguardada.

La galeno que habla con este medio, narra como a diario enfrentaba exabruptos verbales por parte de personas que exigían ser atendidos de inmediato, situación que al ser tan frecuente definió como “común”. Pero todo cambió cuando las agresiones verbales no bastaron para un paciente, quien la golpeó mientras intentaba calmarlo.

Siendo las siete de la noche, mientras se realizaba un cambio de turno en el hospital que trabaja, la doctora estaba sola en el área de emergencias atendiendo a un paciente que mostraba una condición de gravedad. Minutos más tarde, un padre llegó con su hijo quien parecía tener una fractura tras caer de una pared, y exigía con un tono agresivo se le diera prioridad a su hijo.

“Yo en ese momento estaba en emergencias sola y atendiendo otro paciente que tenía una situación más grave y le digo a una de las enfermeras que lo canalizara y que lo medicara para que el dolor disminuyera en lo que terminaba de atender al otro paciente. Pero el padre quería que yo dejara de atender al paciente que yo estaba viendo y atendiera a su hijo porque él pensaba que era una gravedad de vida o muerte”, relata la doctora.

Al tratar de explicarle cómo funciona el sistema de triage e intentar calmarlo, el hombre, corrompido por la ignorancia, hizo caso omiso a las palabras de la doctora y comenzó a insultarla. “El padre lo que hizo fue que me insultó. Me dijo todas las palabras obscenas que se le pueda ocurrir a una persona y lo último que hizo fue que me golpeó”.

Impulsado por la ira y sordo ante cualquier explicación lógica, el hombre se acercó a la doctora y le arremetió un golpe con un codo en unos de sus senos, provocando el miedo en la médico, que tomó distancia del hombre, ante otro posible ataque, y procedió a llamar la Policía.

En cuestión de minutos, agentes de la policía llegaron al lugar, la doctora explicó la situación, detuvieron al hombre, pero esto no impidió que la esposa de este no tomara acciones ofensivas también.

En ese momento, la mujer señaló a la doctora como la culpable. Caminó hacia ella con toda la intención de “volarle encima” y mientras avanzaba, la sala de emergencia se inundó de los insultos vociferados de la esposa que, a pocos metros de llegar donde se encontraba su víctima, fue detenida.

“Yo me sentía muy mal, porque todas las palabras y la agresión fueron en frente del resto de los pacientes, el personal e inclusive niños. A veces uno deja pasar los insultos, porque se coloca en los zapatos de la persona, pero no es justificación para agredir a los médicos”, lamenta.

Las situaciones de agresiones durante la pandemia del COVID-19 se han disparado. Hace una semana se difundió un video que mostraba como un residente del Hospital Moscoso Puello fue agredido por un agente de la Policía Nacional que exigía también tener prioridad.

Estos, son solos unos pocos casos de los cientos que ocurren diariamente en los hospitales dominicanos y del exterior, donde el personal médico ha sufrido agresiones, amenazas, insultos, daños a la vivienda y todo tipo de acciones violentas en su contra, debido a la ignorancia y miedo de las personas.

Denuncias desde el exterior

En una campaña de denuncias, decenas de médicos y enfermeras de México, Colombia y otros países latinoamericanos, ha manifestado el temor por sus vidas, ante las agresiones físicas sufridas por sus labores que implican la cercanía con personas contagiadas por el COVID-19.

Estas denuncias son expuestas por la cadena de televisión Univision, que recogió en un audiovisual los testimonios de algunos galenos que expresaron su impotencia y su desentendimiento del porqué sufren estas situaciones mientras intentan aportar al cuidado y tratamiento de pacientes con COVID-19.

En una primera escena del audiovisual, se ve a Leonel Leal, cirujano que vive en Bogotá Colombia, quien se muestra impotente. “Cómo es posible que uno llegue a su casa, tras estar expuesto y reciba agresiones por parte de la gente. Es algo que no tiene nombre”.

Luego, una enfermera de nombre Getse Castro de México, dice no entender la razón por la que son agredidos. “No sé cuál es el afán de agredirnos, creen que tal vez agrediéndonos se van a hacer inmunes”.

Tras unos segundos, el audiovisual presenta escenas que aparentemente fueron grabados por celulares, en las cual se observa como el personal de salud es agredido, insultado y amenazado, llegando incluso a ser heridos algunos de ellos.

Paulina Solorio, una enfermera que reside en Jalisco México, narra entre lágrimas como le lanzaron cloro, dañando su ropa de trabajo, pero también afectado sus ojos.“De verdad, no se vale que estemos siendo agredidos porque lo único que estamos haciendo es ayudar”, comenta.

Según cifras ofrecidas por EFE, en México se han reportado que al menos 47 personas, que trabajan en hospitales y centros médicos, han sido agredidas.

A pesar de que distintas organizaciones han repudiados estas actitudes hostiles hacia los profesionales de la salud, las agresiones continúan y muchos médicos, enfermeras y personal de centros médicos vive con miedo de lo que les pueda suceder.

Campaña contra las agresiones

Como parte de una solución que busca concienciar a la población sobre estos actos violentos en contra del personal médico, la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano, inició una campaña de tolerancia cero contra la agresión al personal sanitario.

Esto debido al ascenso que viene teniendo el maltrato por parte de pacientes y familiares de pacientes al personal que presta servicios.

Por ende, la presidenta de esta regional del CMD, Yokasta Lara, anunció que llevarán un libro de registro a los diferentes hospitales para registrar las agresiones y así poder documentar las estadísticas.

Con respecto a que estos actos sigan sucediendo, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, responsabilizó al gobierno de la falta de acciones para evitar que estas situaciones de violencia continúen y dijo que las personas llegan a las emergencias “condicionadas”.

“Eso (la agresión contra médicos) es condicionado desde el gobierno, porque el ministro de Salud Pública y el ministro de la Presidencia plantean que se cuestione el trabajo de los médicos. Están predisponiendo la población en contra de lo médicos y creando un cargo destructivo para que cuando la población llegue a los hospitales llega de manera agresiva”, expresó.

En ese sentido, pidió que se cambie ese discurso, pero que también se refuercen las medidas de seguridad en los centros médicos.

“En los hospitales la seguridad escasea y por eso tenemos ese tipo de problemas. La gente llega muy agresiva con unas predisposiciones instigada desde el gobierno. Que el gobierno cambie su discurso, reconozca la labor de los médicos y mejore la seguridad en los hospitales”, manifestó el presidente del CMD.