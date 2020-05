Recomiendan no exponerse al sol ante llegada de polvo del Sahara

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Las altas temperaturas en casi todo el territorio nacional, ligadas a la llegada del polvo de Sahara, pueden provocar daños a la piel por lo que es recomendable evitar la insolación, según pronosticador de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Con la llegada desde África del polvo del Sahara, partículas que son recogidas por los vientos de Coriolis, así como de un sistema anticiclónico, gran parte el territorio nacional tendrá un incremento de temperaturas, por lo que desde Onamet recomiendan evitar la exposición solar.

“Esta insolación no es adecuada para que ninguna persona se exponga, porque uno viene del período invernal donde la temperatura era más fresca y en la medida que se presentan estas insolaciones la piel de la persona no están preparadas para recibir esta insolación y esto puede provocar daños a la piel y por tanto la persona no se debe exponer a este tipo de insolación”, explicó un pronosticador de la Onamet a Listín Diario.

Además, otras recomendaciones ofrecidas fueron el consumo de agua ante el aumento de las altas temperaturas y por ende del calor, así como el uso de prendas ligeras.

No obstante, desde esta entidad exhortaron a la población al uso racional del agua, debido al “el déficit pluviométrico que permanece afectando nuestro territorio desde los últimos meses”.

En cuanto a las temperaturas, indicó que en Santo Domingo se mantendrán entre los 33 a 35 grados centígrados, igualmente en la zona Este; mientras que en el Cibao podrían llegar a los 36 grados.

Las únicas posibles excepciones que informó el pronosticador, fueron algunos chubascos muy dispersos entre Santo Domingo y San Pedro de Macorís y entre Barahona y Azua “debido al arrastre de nubosidad que está cargando el viento del Este-Sureste.