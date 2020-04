Collado dice que bajó 300 millones a la deuda de alcaldía del DN

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El saliente alcalde del Distrito Nacional, David Collado, informó este jueves que redujo en unos 300 millones de pesos la deuda con la que encontró el ayuntamiento de la capital dominicana, la era de RD$ 1,400 millones en 2016.

“Yo hablaba de que encontramos la ciudad con una deuda de 1,400 millones y la estamos dejando en 1,100 millones menos, es decir 300 millones menos pero en adicción estamos pagando 311 millones de pesos de prestaciones laborales, pagamos 224 millones a un préstamo del banco de reservas que había hecho la pasada administración, son 668 millones más los 300 y pico de millones que dejamos en los estados, le estoy dejando a la administración un positivo de mil millones de pesos”, expresó Collado.

El acalde del Distrito Nacional admitió que le faltaron varias por hacer pero que en coordinación con la administración entrante y a través de una fundación, terminará varios de ellos.

“Yo prometí que no me iba de la alcaldía sin resolver el problema de la Duarte con Paris pero esto de la pandemia no me lo permitió, pero a través de una fundación en coordinación con la alcaldía entrante dispondremos de fondos privados para resolver ese problema, ya eso está confirmado”, agregó.

Sobre su futuro político, Collado agregó que por el momento está enfocado en entregar la ciudad de la mejor manera posible y que a partir de mañana comenzará a ver las propuestas y opciones políticas que tiene.

El mismo ofreció estas declaraciones al inicio de un operativo de limpieza que se extenderá hasta las ocho de la noche con permiso del Ministerio de Interior y Policía para entregar la “ciudad de Santo Domingo totalmente limpia”.

Este viernes Collado le traspasará el mando de la ciudad a Carolina Mejía, quien resultara electa en el cargo en las pasadas elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo.