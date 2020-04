Doctor de emergencias: “No soy un héroe, estoy haciendo un trabajo”

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

César Mota Curiel, quien forma parte de los médicos de la sala de emergencia del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, no se considera un héroe. Él es uno de los primeros en tener contacto con aquellos niños que pueden dar positivo al coronavirus COVID-19.

“A mí la palabra héroe me da una espinita en el corazón, primero estoy haciendo un trabajo y ese trabajo alguien lo tiene que hacer y como está ese trabajo que alguien lo tiene que hacer pues yo le agradezco mucho a Dios que me ha dado la oportunidad de hacer lo que a mí me apasiona”, dice el médico Mota Curiel, quien tiene una subespecialidad en emergencia pediátrica.

César, como todos miembros del equipo de emergencia del centro médico infantil, se debe proteger más ante la aparición del coronavirus.

“Antes podías ver veinte pacientes, ahora si miras a veinte pacientes tienes que tener cierto protocolo, tienes que protegerte más, en el caso de los pacientes pediátricos hacer un distanciamiento hasta con la mamá”, explicó el médico a través de la plataforma Zoom en un conversación telefónica.

César es el de mayor jerarquía entre los médicos de emergencia de su turno. Explicó que hasta el momento ha tenido contacto con tres de cuatro niños con coronavirus y que por ende su equipo ha tenido que portar los equipos de protección personal, que están clasificados de acuerdo con la condición médica del paciente.

“El personal médico que está clasificando debe usar los lentes, el gorrito, la N95 o una mascarilla quirúrgica y debe usar una bata quirúrgica”, detalló el pediatra.

Al momento de que ya se determina qué tipo de paciente es solo utilizan el gorro, los anteojos y la mascarilla quirúrgica. “Está a opción usar la bata o no, puede usar la bata, y lo que sí es que no nos mantenemos con los guantes puestos”, indicó.

Para César lo más difícil de esta situación ha sido no poder tener contacto directo con los niños.

“Yo soy pediatra y a mí me gusta molestar a los niños, cargarlos, ya todo no lo puedo hacer, tengo que ser un poquito más metódico y sistemático en ese sentido”, expresó el doctor.

Al llegar a casa

César vive con sus padres, y cada vez que llega a casa debe tener cuidado en no contagiar a nadie de su familia, porque el coronavirus puede ser asintomático.

“Cuando voy llegando a la casa llamo para saber si se pueden mantener en sus habitaciones, se remueve todos el traje y los zapatos se los quita en la puerta de la casa”, describió.

Al llegar a casa se baña y mantiene un distanciamiento social con sus familiares. Comentó que en ocasiones ha tenido que comer en el patio de la casa o en la marquesina para no tener contacto con ellos.

“Si están viendo televisión en la sala no puedo estar con ellos, o me paso a la habitación o me voy con mi celular a la marquesina”, indicó.

Hasta ahora solo en una ocasión ha tomado medidas más drásticas en casa. Hace unas semanas tuvo contacto con un paciente que era sospechoso de COVID-19, y durante todo el tiempo utilizó mascarillas en casa y tomó las medidas de aislamiento con mayor rigurosidad.