Males de salud impiden jóvenes puedan calificar para empleos

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Problemas de salud que van desde trastor­nos cardiacos, emocionales, de visión, audición hasta sobrepeso y obesidad aso­ciados en muchos casos a hábitos de vida pocos sa­ludables están limitando las oportunidades de em­pleos a muchos jóvenes dominicanos, sobre todo a aquellos que rondan entre los 18 y 35 años.

El consumo de bebi­das energizantes, el uso de hookah y vaporiza­dores, el hábito del taba­co, el usar o haber usado sustancias prohibidas al­guna vez, el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares, el uso fre­cuente de audífonos y la exposición a música alta son parte de las cosas que comparten en común, cuando se revisa la his­toria clínica de aquellos que no tienen historia fa­miliar de cardiopatía.

Esa realidad, detectada con frecuencia en centros de salud y que es motivo de preocupación de espe­cialistas de la cardiología, se confirma cada año en las evaluaciones médicas a que son sometidos los candidatos que aspiran a ser reclutados para formar parte del Cuerpo Especia­lizado en Seguridad Ae­roportuaria y de Aviación Civil (Cesac) y están den­tro de las principales cau­sas que limitan su ingreso a ese organismo.

En dichas evaluacio­nes también salen a re­lucir otras condiciones que llaman la atención de sus directivos, sobre todo los que integran su Cuerpo Médico, como son los trastornos emo­cionales de importancia entre ellos alto grado de depresión, dificultades de adaptación a nivel so­cial, familiar, emocional y laboral, así como muy bajo coeficiente intelec­tual sin distinción de la región del país de donde procedan.

Además de las cardía­cas, otros problemas mé­dicos detectados entre los jóvenes aspirantes son ca­ries profundas y múltiples, ausencia dentales o restos radiculares, que eviden­cian carencia de higiene oral y mal manejo clínico, enfermedades de la piel, escoliosis y falcemia. En los análisis de laboratorio también se detectan en­fermedades renales, in­fecciosas, hepáticas, tu­berculosis, hepatitis B y C, anemia severa, infecciones de transmisión sexual.

Evaluación

Esos y otros problemas de salud son detectados en jó­venes de 17 a 25 años du­rante las evaluaciones mé­dicas a que son sometidos por la Dirección del Cuerpo Médico del Cesac como pri­mer paso para formar parte del proceso de reclutamien­to, que incluye varias fases que inicia en la recepción de documentos, sigue por evaluación médica, luego examen de cultura general, analítica clínica y junta de selección de personal. Ca­da una debe ser superada como requisito para pasar a la otra.

Tatuajes

Además de las causas mé­dicas, muchos de los jóve­nes no entran a formar par­te del organismo encargado de la seguridad de los aero­puertos del país, por otras razones, entre ellas tatuajes muchos alusivos a grupos o bandas específicas, per­foraciones múltiples, por la estatura, tener hijos o estar casados.

Los detalles fueron ofre­cidos en la sede del organis­mo por su equipo directivo, encabezado por la directo­ra médica, teniente coronel María Isabel Tavárez, du­rante una visita realizada por periodistas de Listín Diario, que fueron recibi­dos por su director general, general de brigada Aracenis Castillo de la Cruz.

Cuatro años

Desde el 2015 al 2019 de 4,000 aspirantes sólo el 32% ingresó.

El restante no lo hizo por diferentes causas médicas y no médicas, entre ellos vincu­lados a que no vuelven en las fechas establecidas, desisten en el trayecto o no reúnen los requisitos exigidos. Del total que no entra, el 49% es por causas médicas, explicó el director de Recursos Hu­manos coronel Moltimer de Jesús Eusebio.

Datos de la Dirección del Cuerpo Médico indican que del 2015 al 2019 de 4,214 as­pirantes evaluados en el área médica, 3,299 estuvieron ap­tos para un 78% y 915, equi­valente al 22 por ciento no pudo entrar por razones de salud entre ellas escoliosis, falcemia, problemas visuales, hipoacusia y trastornos car­diacos; de los 3,299 que pa­saron a la evaluación odonto­lógica, 3,117, el 94%, ingresó y 182 para un 6% quedó fue­ra por tener caries profundas y múltiples, ausencia denta­les y restos radiculares (peda­zos de piezas dentales), entre otras que no podían ser co­rregidos en el consultorio de la institución.

De los 3,299 evaluados en el servicio de psicología, 2,971 fueron aptos para ingreso, equivalente a un 90% y los 328 restantes, el 10%, no pasó la prueba por presentar coeficiente intelectual bajo, dificultades de adaptación a nivel social, familiar emocional y laboral y depresión, entre otras condiciones emocionales detectadas en diferentes pruebas a que son sometidos.

DATOS

Antidoping

En el Centro de Toma de Muestras Antidoping del organismo, se practican cada seis meses pruebas antidoping al personal mi¬litar y civil que trabaja en las terminales aeroportua¬rias del país.

Ese además, es el primer requisito que se hace al personal que va ingresar a formar parte del Cesac. Cada año se realiza un promedio de 28,000 prue¬bas, las que salen positivas se mandan a confirmar a otro laboratorio.

De 26,085 pruebas de do¬paje para detectar mari¬huana, cocaína, opioide y metanfetamina realizadas en el 2019, positivas re¬sultaron 62. Es la entidad que más pruebas de dopa¬je realiza en el país.