Dionis Sánchez decide no apoyar al periodista Francisco Medrano

Odalis Báez

Pedernales, RD.

El senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dionis Sánchez Carrasco, decidió apoyar al candidato del Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA), a la sindicatura, en vez de al candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el periodista Francisco Medrano.

La decisión de Sánchez se produce luego de que el PRD, aliado al partido de gobierno, eligiera un candidato a senador, en violación al acuerdo entre ambos partidos.

El legislador de Pedernales en un discurso de más de 20 minutos frente a decenas de simpatizantes, miembros y dirigentes del partido de gobierno, indicó que no apoyaría la candidatura Medrano a pesar de la amistad que los une.

Sostuvo que el PRD proclamó a Saturnino Espinal (El Papero), a la senaduría y no a él que fue elegido en las pasadas primarias del seis de octubre.

“Yo puede tener la cara de bonachón, de buena gente, pero nunca de masoquista, pero no de pendejo, que no que se pretenda que yo apoye el candidato a síndico del PRD, aunque es nuestro amigo, pero no importa cuál sea la persona o candidato que estés” expresó categóricamente en su discurso.

Dijo que todo el mundo sabe cuál es la situación del PRD en la provincia de Pedernales y “pretenden que los peledeistas le apoyemos al candidato a síndico y que entonces después tengamos que afilar cuchillo para nuestras propios gargantas”.

El senador y candidato pidió a los peledesitas que lo apoyan, a entender el mensaje que le transmitía, recordándole que ha apoyado hasta el último momento, lo que consideró como una difícil decisión en contra de la alianza entre el PLD y el PRD.

Aseguró que la provincia de Pedernales tiene cuatro alcaldías y tres están seguras para ganarlas en las próximas elecciones del 16 de febrero, entre las que citó a José Francisco Pena Gómez, el municipio de Oviedo y Juancho, con Henri el Tsunami, que también va arrasar.

Dionis Sánchez dijo que había esperado hasta el último momento para tomar esta decisión, porque siempre pensó que se iba a resolver esa difícil situación.