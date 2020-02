Sociedad de Pediatría recomienda aumentar hábitos de higiene para evitar contagio del nuevo coronavirus

Santo Domingo, RD.

A pesar de que en el país aún no se registran casos de la epidemia del nuevo coronavirus, la cual ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como alerta de emergencia internacional, la Sociedad Dominicana de Pediatría realizó anoche un encuentro con su gremio con el objetivo de compartir medidas preventivas que permitan cuidar de la salud de los más pequeños, enfatizando que no deben subestimarse los procesos gripales o afecciones respiratorias.

Más de 90 especialistas se reunieron para conocer más detalles de la aparición de casos de neumonía de Wuhan, como también es conocido el nuevo virus debido a su lugar de origen, buscando con esto formar parte de un grupo de portavoces preventivos para orientar a la población sobre el tema.

El nuevo coronavirus se ha expandido mucho más rápido que los virus anteriores, causando así una alerta en todo el mundo. La mortalidad para el día de hoy se estima que es de 2-2.5%, pero también se considera una tasa menor de casos asintomáticos o leves.

Para el último reporte publicado por la OMS, se registraban más de 28,000 casos confirmados y 563 defunciones, con una tasa de letalidad de 2.08% y 13.2% de casos graves. Hasta ese momento, se reportaban 153 casos fuera de China y 1 defunción, en 23 países.

El doctor Marcos Díaz Guillén, pediatra y presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, expone que mantener constantemente los procesos de higiene es fundamental para evitar adquirir esta afección.

Lavarse las manos con frecuencia y abundante agua y jabón; desinfectarse a base de alcohol; lavarse las manos después de toser o estornudar; cubrirnos la boca y nariz; así como no escupir en el entorno son algunas de sus principales recomendaciones.

Añade que es importante no tocarse la cara con las manos sucias (nariz, boca y ojos); no asistir al trabajo o enviar los niños al colegio o escuela si presentan síntomas respiratorios; evitar contacto con las personas que presentan fiebre y tos, dentro de lo posible; así como exhorta a no usar los cubre bocas o mascarillas porque mantienen allí los gérmenes.

“Esta enfermedad tiene un promedio de 4-5 días para su periodo de incubación, pudiendo ser este de 1 a 14 días, con la particularidad de que la persona puede transmitir el virus antes de tener manifestaciones de la enfermedad, como lo hace el virus de la influenza”, explica el doctor Díaz Guillen.

El especialista José Brea del Castillo, presidente del Comité Científico de esta sociedad médica, enfatizó que la población debe estar esta alerta de sus principales síntomas: fiebre, tos y dolores musculares con fatiga. Con menos frecuencia se puede presentar dolores de cabeza, diarrea, secreción nasal, náuseas y vómito, recordando que este virus en ocasiones puede manifestarse de forma asintomática.

El galeno afirma que una de las características de esta enfermedad es que puede avanzar con dificultad respiratoria en un 30-55%, y puede haber neumonía asociada. Lo preocupante de esta entidad es que se notifica una gravedad hasta en un 25% de los casos.

“Hasta el momento, no hay tratamiento específico o antiviral para tratar esta neumonía. Tampoco existe un laboratorio disponible en la actualidad para el diagnóstico preciso de este tipo de coronavirus. Sin embargo, sí existen medidas preventivas para evitar el contagio”, hace hincapié el experto.

Él reafirma que este coronavirus se transmite cuando se hace contacto con secreciones infectadas, como: al toser, estornudar, hablar o gritar. Estas secreciones contaminan los objetos inanimados o sin vida donde el virus podría permanecer por unas 24 horas.

La conferencia llevada a cabo en las instalaciones de Sued Farmacéutica sirvió de escenario para continuar la labor de educación y formación continua que tiene esta sociedad médica con sus galenos y toda la sociedad dominicana.

Antecedentes de la enfermedad

En el último día del año 2019, el organismo de Salud Pública de China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aparición de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. El reporte se registra como una alerta de un nuevo virus, pero no se tenía claro como impactaría a los humanos.

Las autoridades sanitarias de China, en los primeros días del mes de enero de 2020, anuncian la identificación de un nuevo coronavirus, de la misma familia que causaron el MERS (síndrome respiratorio del medio Oriente) y el SARS (síndrome respiratorio agudo severo), y de los que afectan las vías respiratorias produciendo resfriado común; desde entonces, este nuevo virus se ha denominado 2019-n CoV.

El SARS produjo en el 2003 una epidemia mundial afectando 18 países con una mortalidad alrededor del 10%, y el MERS en el 2012 también lo hizo con casos intermitentes reportando una mortalidad de hasta un 35%, por último, surge el nuevo coronavirus (2019-n CoV) que está preocupando al mundo.

En la medida de que avance la epidemia de la Neumonía de Wuhan, se estará conociendo mejor los detalles en base a los diferentes estudios científicos y datos productos de la vigilancia.

Por ser un virus emergente, que teóricamente toda la población es susceptible al mismo, se ha convertido en una situación epidemiológica internacional de primer orden, aunque se está trabajando arduamente para tratar de interrumpir dicho brote.