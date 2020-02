Ministro de Salud y representante OPS aseguran que no hay casos confirmados de coronavirus en el país

Laura Castillo

Santo Domingo RD

La representa de la Oficina Panamericana de la Salud, Alma Morales, afirmó que en República Dominicana no hay casos confirmados de coronavirus y que no se va a ocultar nada sobre la enfermedad que ha causado más 500 muertos en China.

Deploró las informaciones que circulan en las redes sociales y las atribuyó a rumores.

Llamó a la población a estar tranquila, tras afirmar que en el país se está aplicando un plan de prevención y contingencia.

Dijo que están a la espera de los resultados de las pruebas practicadas a las personas que están en observación por sospecha del virus. Se trata de 17 viajeros que tienen antecedentes de que estuvieron en China en los últimso 14 días y que 5 de ellos cumplían con los criterios de vigilancia y observación, por lo que están en el hospital Ramón de Lara.

Al participar en una rueda de prensa junto al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas y la doctora Sarah Peña, directora de Epidemiologia de Salud Pública, dijo que si las personas no han estado en la República Popular China, si no han estado en contacto estrecho con algún afectado del virus, no deben estar preocupadas.

El hecho de que entre algún caso sospechoso o confirmado, tampoco tiene que haber alarma el país, ya que el país tiene un plan de prevención y contingencia.

De su lado,el ministro de Salud fue reiterativo en señalar que no hay casos de coronavirus en el país y que todo es rumor. Dijo que es una charlatanería difundir por redes informaciones falsas sin fundamentos.

Aseguró que están fortaleciendo las capacidades para dar respuestas, ya que el país está en un período activo de infecciones respiratorias que no se puede decir que hay presencia coronavirus.