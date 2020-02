La respuesta de Huchi Lora ante los ataques enviados por Iris Guaba

Santo Domingo RD

El periodista Huchi Lora dice que sería un error pedir la renuncia y la destitución de Iris Guaba, como directora del Plan Social de la Presidencia, quien en un audio de Whatsapp pide a sus seguidores atacarlo a él y a Altagracia Salazar porque cuestionaron la compra millonaria de electrodomésticos para distribuirlos antes de las elecciones del día 16 de este mes.

Para el veterano comunicador, Guaba “es una pieza de una maquinaria de gobernar, y esa maquinaria funciona así”.

Huchi Lora, quien está en reposo absoluto en su casa, tras sufrir una caída y ser sometido a una cirugía, quiso hablar del tema luego que la funcionaria lo acusara de estar en contra de las políticas sociales del Gobierno y de los pobres. En ese sentido, el comunicador mandó a la gente a coger lo que le den porque es parte de lo que le quitan en los impuestos.

Dijo que las ayudas sociales del gobierno que rondan los 800 a mil pesos deben ser aumentadas, dado que la canasta básica ronda los 30 mil pesos mensuales.

“A ti pobre si te dan coge, sabes por qué, porque no estás haciendo nada malo, porque lo que te están dando es una pequeñita devolución de lo que te quitan cada día, cada hora, cada minuto”, afirmó Lora en el programa El Día, entrevistado desde su casa.

Destacó que por el dinero que usan los funcionarios en compras millonarias es ilegales es que no disponen recursos para mayor seguridad ciudadana, agua potable y otros servicios que necesita la ciudadanía.

Enfatizó que el amor por los pobres solamente se crece y florece en tiempos de elecciones y quienes fingen ese amor, promueven candidatos que públicamente han hecho compromisos para usar políticas y el resultado será empresarios más ricos y pobres más pobres.

Lora dijo que en cuatro años solo hay dos días en los cuales “el poder lo tienes tú en la mano, entonces en esos días no dejes de ir a tu compromiso, porque estaría atentando contra ti mismo y si va, a la hora de marcar tú decisión, solo confía en ti, en más nadie, confía en ti y con responsabilidad y firmeza vota y que no te tiemble la mano”.

En cuanto a Iris Guaba

Dijo que no iba a hablar de la señora Guaba. “Yo voy a dejar que sea ella misma la que hable para que conozcamos quién es, porque ella dice en un audio que después circuló, ella admitió que lo hizo ella, que es su voz. Ella dice que me tiene respeto y al mismo tiempo que confiesa que ordenó a unos subalternos suyos pagados por el Estado que me cayeran encima, según sus propias palabras y que les especificó que le dijeran a los ciudadanos a través de las redes sociales que yo soy enemigo de los pobres y que por eso criticó las dádivas que dan en tiempos de elecciones.

Si ella dice eso y manda hacerle eso a una persona a la que ella dice que respeta, todos sus relacionados sabrán a qué abstenerse, de manera que ella misma se definió".