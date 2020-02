Huchi Lora dice interrumpirá reposo para responder a Iris Guaba

Yudelka Domínguez

yudelka.dominguez@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

El comunicador Huchi Lora informó que tras el audio que ha circulado por las redes sociales, donde se escucha a Iris Guaba, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, decir que le “caigan encima” por su oposición a que se entreguen electrodomésticos en campaña, interrumpirá su reposo médico para participar desde su casa en el programa El Día, que se transmite cada mañana por Telesistema.

"Algunos funcionarios me animan a interrumpir mi reposo médico. Participaré mañana desde mi hogar en el programa El Día para referirme a esa orden impartida a interactivos pagados para que 'me caigan encima'", dijo Lora a través de su cuenta de Twitter.

En el audio que ha circulado este jueves se escucha a Iris Guaba pedir que busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, y que les cáiganles encima, argumentando que los pobres necesitan recibir las ayudas que le ofrece la institución que dirige.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es, busquen esa gente, contacten a esa gente en la redes, ustedes lo buscan y respóndanle, el tema es ustedes pueden poner a la gente que diga o sea que los pobres se van a joder en las elecciones, porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al Plan Social; y también, resaltar, que a la oposición no le interesa los planes sociales, que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es clientelismo”, dice Iris Guaba a través del audio.

La tarde de este jueves, al participar en el programa El Sol de la Tarde, Guaba pidió excusas por sus palabras y las atribuyó a un momento emotivo.