Ezequiel Molina hijo manda a los cristianos a no votar por Faride Raful

Yudelka Domínguez

yudelka.dominguez@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

El pastor Ezequiel Molina hijo, invitó a la población cristiana a no votar en las elecciones congresuales por la candidata a la senaduría el Distrito Nacional, en el Partido Revolucionario Moderno, Faride Raful.

En una publicación en su cuenta de Twitter, donde se observa a Raful argumentar que imponer la biblia en las escuelas es sacar del sistema a otras personas que profesan otras religiones y se impone un dogma de fe, el pastor dijo que no merece recibir el voto de los cristianos.

“El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no mas mentiras, esa es su línea y son los intereses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple!”, escribió el pastor en Twitter.

En el video Faride argumenta además que “tengo que respetar las orientaciones sexuales, que tengo que venir aquí a respetar la diversidad que se vive en la sociedad dominicana”.