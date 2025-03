Hallan sin vida al cantante surcoreano Choi Wheesung

Este 10 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Choi Wheesung, reconocido cantante surcoreano de 43 años. El artista fue hallado sin vida en su residencia en Seúl, Corea del Sur, lo que ha conmocionado a sus seguidores y a la industria musical en general.

Tajoy Entertainment, la agencia a la que pertenecía Wheesung, fue la encargada de confirmar la noticia. En un comunicado oficial, la agencia expresó su profundo pesar por la pérdida:

"La partida inesperada de Choi Wheesung ha dejado un vacío irreparable en su familia, en sus compañeros artistas de Tajoy Entertainment y en todo nuestro personal, quienes atraviesan un momento de gran dolor", señalaron.

Según los primeros reportes, el cantante de R&B fue encontrado sin signos vitales alrededor de las 6:29 de la tarde, hora local de Corea del Sur. A pesar de que sus familiares solicitaron asistencia médica de emergencia, los servicios de salud que llegaron al lugar confirmaron el deceso. Las primeras investigaciones apuntan a que Choi Wheesung habría sufrido un paro cardíaco, aunque aún se esperan más detalles sobre las causas exactas de su fallecimiento.

¿Quién era Choi Wheesung?

Choi Wheesung, conocido en el ámbito musical como Realslow, nació el 5 de febrero de 1982 en Seúl, Corea del Sur.

Desde temprana edad mostró un interés profundo por la música, lo que lo llevó a incursionar en la industria del entretenimiento. Su carrera dio inicio en 1999, cuando, a los 17 años, se unió a la boy band A-4. Sin embargo, debido a diferencias con sus compañeros, decidió abandonar el grupo, lo que marcaría el comienzo de su camino como artista en solitario.

En el año 2000 firmó su primer contrato con una disquera. Fue YG Entertainment la que le brindó una oportunidad para perfeccionar su talento, dedicándole dos años de entrenamiento vocal. Este periodo de formación se consolidó como un paso fundamental en su carrera, preparando el terreno para su incursión en la música profesional.

En 2002, lanzó su primer álbum titulado Like a Movie, el cual fue un éxito rotundo en la escena musical surcoreana. Este trabajo le permitió ganar reconocimiento, destacando no solo su habilidad vocal, sino también su capacidad para conectar con el público.

Además de su carrera musical, Realslow amplió su campo de acción al incursionar en otros medios. Participó en musicales y programas de televisión, lo que le permitió diversificar su presencia en los medios y llegar a una audiencia más amplia.

A lo largo de su carrera, tuvo varios éxitos que lo consolidaron como una de las figuras más relevantes del K-pop. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Insomnia y Hearysore Story, dos temas que marcaron un antes y un después en su trayectoria, expandiendo su base de seguidores a nivel nacional e internacional.

Su carrera también ha estado marcada por numerosas colaboraciones con artistas de renombre. A finales de 2008, trabajó nuevamente con Lee Hyori, quien participó en el video musical Fading Star del álbum With All My Heart and Soul. Esta colaboración destacó por su química artística y ayudó a consolidar su estatus en la industria.

En 2009, Realslow unió fuerzas con el productor Lee Hyun Do para trabajar en un nuevo álbum, el cual fue lanzado a mediados de ese mismo año.

Además de su faceta como cantante y compositor, Realslow asumió un nuevo reto en 2009 al convertirse en conductor del programa de Mnet Pre Star-1 Show. Este programa ofreció una plataforma para que nuevos talentos pudieran mostrar su música y habilidades, lo que le permitió fortalecer su vínculo con los fans y ampliar su influencia en la industria del entretenimiento surcoreano.