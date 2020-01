Fijan para el martes objeción a archivo definitivo a favor de Andy Dauhajre en caso Odebrecht

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 28 de este mes una oposición a la decisión de la Procuraduría General de archivar definitivamente la investigación en contra del economista Andrés Dauhajre (Andy).

El tribunal fijó para las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer la objeción al archivo realizado por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PECPA).

El dirigente político Guido Gómez Mazara y el representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc, Domingo Rojas Pereyra objetaron el archivo de la investigaron de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que su empresa Baker Street Financial, figurara a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

El 26 de diciembre pasado el PEPCA, notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.

Gómez Mazara y Domingo Rojas advirtieron que colocar el archivo en una fecha como la última semana de diciembre revela la intención “mañosa” fundamentada en el plazo de cinco días hábiles para atacar la decisión.