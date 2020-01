Escuela de Neyba decide impartir docencia en un parque

Faustino Reyes Díaz

Neyba, RD.

Los estudiantes del centro educativo Valera, en este municipio reiniciarán la docencia el próximo lunes en el Parque Apolinar Perdomo, acordó la Asociación de Padres y Madres de La Escuela (ADMAE), en una reunión culminó con una improvisada protesta.

En la reunión, se acordó, además, realizar una serie de acciones en demanda de que se concluya la escuela que lleva un año en reconstrucción, que incluye incidencia mediática y protestas en el Ministerio de Educación.

El Vicepresidente de la ADMAE, Erys Alberto Pérez Díaz, dijo que la escuela no es terminada por la falta de voluntad, debido a que solo faltan por entregarle al encargado de la obra 8 millones de pesos de un presupuesto de 12 millones.

“Son las autoridades que no han dado respuesta, el Misterio de Educación. No es Tatis como directora del centro ni los maestros, que quieren dar clases hasta en el patio en condiciones que no están adecuadas para su salud, dijo el también dirigente magisterial.

De su lado, el dirigente de ADMAE, Alexander Colón, dijo que los estudiantes de Valera fueron trasladados a otros centros escolares con el compromiso de las autoridades entregar la escuela en el mes de enero y a que esta fecha los trabajos de reparación no han sido reiniciados.

“Nos reunimos el viernes pasado con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Señor Henry Santos y nos dijo que para el problema Valera estaba resuelto. Creemos que nos están mareando porque las autoridades municipales y regionales de educación nos dicen una contra y en el Ministerio nos dicen otra”, dijo Colón.

Maris Méndez, una madre preocupada porque los estudiantes no están recibiendo docencia, indicó que “estamos dispuestos hacer cualquier cosa con tal que se nos resuelva el problema de Valera, porque consideramos que ya es un abuso el que están cometiendo las autoridades educativas”.