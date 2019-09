César Peralta: el prontuario del hombre más buscado en República Dominicana

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Se llama El Abusador su seudónimo más conocido y “El Pesao”. Su carrera en el mundo de las drogas lo trilló como lugarteniente de los capos más visibles de la historia dominicana: Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto.

César Peralta “El Abusador” nació el 30 de enero de 1975 en República Dominicana. Tiene 44 años. Se le han conocido residencias en Santo Domingo, en la torre Blue Tower, en el exclusivo sector de Naco de la capital dominicana y también en Santiago, la segunda ciudad del país.

Tiene una relación sentimental con la señora Marisol Franco, con quien tiene dos niños menores de un año de edad, y quien fue apresada por el Ministerio Público y señalada como parte de la red de lavado de activos de Peralta.

Marisol es hija de Francisco José Franco Martínez, conocido popularmente como Franklin Franco, un hombre que fue pedido en extradición por los Estados Unidos a finales de la década de 1980 por acusaciones de lavado de activos. Franco fue apresado en Puerto Plata en 1989 y desde entonces estuvo preso en República Dominicana por más de 10 años. Nunca fue extraditado.

César Peralta se ha convertido en una especie de celebridad en redes sociales. Solo en Instagram le seguían 60 mil personas en la cuenta “Cesar_emilio_peralta30”, perfil en el que compartía su lujosa vida y a la que, cuando comenzaron los allanamientos en su contra el pasado martes 20, le borró todas sus publicaciones. Su cuenta sigue siendo privada y se necesita de su aprobación para unírsele.

El Ministerio Público dominicano le define como un hombre de gran influencia social y económica y que cuenta con “un gran número de testaferros, presta nombres y autores y co-autores”.

En su contra pesa una acusación formal en Puerto Rico por tráfico de drogas y lavado de activos. Esa acusación formal la produjo el Distrito Judicial de San Juan, el día 28 de noviembre de 2018. Ese caso cuenta con una acusación de remplazo emitida por el Distrito Sur de Florida, el 11 de abril de 2019. También cuenta con órdenes de arresto en ambas jurisdicciones.

Fue pedido en extradición por las autoridades norteamericanas por el tráfico de narcóticos a su territorio. El Ministerio Público dominicano recibió la petición el día 16 de julio de 2019, tras la tramitación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las autoridades le acusan de recibir cargamentos de múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela y que esos cargamentos eran enviados luego a Puerto Rico y a los Estados Unidos. El dinero que resultaba de esas actividades ilícitas era entonces retornado a República Dominicana y a Colombia.

“La investigación reveló que el imputado César Emilio Peralta es el líder de esta organización criminal trasnacional que opera desde la República Dominicana”, asegura la Procuraduría General de la República en una de las solicitudes de medida de coerción sometida ante la corte contra parte de sus asociados.

Los Estados Unidos le ponen sobre sus hombros los cargos de conspiración para importar hacia su territorio un kilogramo o más “de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína”; también de conspiración para importar hacia territorio aduanero norteamericano de cinco kilogramos o más “de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”, y la “posesión de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”, violaciones contempladas en las secciones 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(I)(a) del Título 21, y la sesión 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Las autoridades dominicanas le señalan haber actuado en el negocio del tráfico de drogas por 20 años, aprendiendo primero al lado de los primeros grandes capos dominicanos: Florián Félix y Quirino Ernesto Paulino Castillo, supliendo sus ausencias cuando estos enfrentaron procesos judiciales, y asumiendo el negocio del tráfico de narcóticos en el país.

La expansión de su red lo puso cerca del mundo del entretenimiento al instalar media docena de importantes discotecas y bares en el denominado Gran Santo Domingo, a la que acudían a presentarse las figuras más prominentes de la música urbana del país. Así fue labrando una fama de todopoderoso en el mundo urbano.

Francisco Domínguez Brito, quien fuera Procurador General de la República entre los años 2012 y 2016, reveló hace pocos días que dentro de su lista narcotraficantes a ser investigados figuraba César Peralta, un dato que ayuda a entender desde cuándo este hombre ya era reconocido por las autoridades.

El hoy precandidato presidencial dijo que había establecido con su equipo de investigadores que Peralta debía ser investigado y adelantó que tenía una premisa para personajes como estos: observar los vehículos en los que se desplazaban por la ciudad.

Domínguez Brito llegó a reconocer, incluso, que sospechó de las influencias de César Peralta cuando pedía información sobre los avances de las investigaciones y no veía nada en concreto. De manera particular dijo a sus entrevistadores en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, que al manejar casos como este no se siente una presión directa de alguien que pide dejar sin efecto la investigación, sino que se aprecia cierta negligencia entre los investigadores, que no llegan a presentar datos concretos que permitan entablar un proceso judicial.