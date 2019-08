Procuraduría saca a pelotero Luis Castillo de caso "El Abusador"

RAMÓN CRUZ BENZÁN / UDELKA DOMÍNGUEZ

Santo Domingo, RD

“Yo vine al país a demostrar mi inocencia y, como siempre dije desde el principio: el que no tiene hechas, no tiene sospechas”, declaró el expelotero de grandes ligas, Luis Castillo, al salir del interrogatorio que le practicó el ministerio público, que desistió de una orden de arresto emitida en su contra.

Castillo, acompañado de su esposa y de su abogado, Luis Rivas, fue interrogado por más de cuatro horas por oficiales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y un equipo de fiscales que participan en la investigación en torno a la red que dirigía César Emilio Peralta (César El Abusador).

El deportista, quien asegura no conocer a César El Abusador, alegó que no había venido antes al país porque estaba reuniendo toda la documentación necesaria para presentarla a las autoridades dominicanas y establecer que no está ligado a actividades ilícitas.

Manifestó que vive en los Estados Unidos y reunir las pruebas “no es nada fácil”, pero quiso venir al país “a dar la cara”, al conocer que las autoridades mencionaron su nombre al dar detalles de la red de lavado.

El expelotero llegó al país a las 7:00 de la mañana en un vuelo comercial, y permaneció bajo investigación desde las 10:20 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en el despacho de la Procuraduría Especializada.

Suspenden la orden de arresto

De su lado, el ministerio múblico decidió suspender la orden de arresto en contra de Luis Castillo, tras éste presentar la documentación que justificaba una operación que, inicialmente, lo vinculaba con la red criminal. Se trata de la compra de una Villa en Casa de Campos, La Romana, conjuntamente con Octavio Dotel.

Sostiene que la investigación inicial a Castillo surgió luego que en el curso de las pesquisas fue identificado un inmueble relacionado a los bienes de “César El Abusador”, cuya compra, realizada por Castillo, parecía irregular debido a errores en las fechas de los contratos de compra que evidenciaban simulación de compra y préstamos ficticios.

Señala que hay evidencias de que “César El Abusador” utilizaba a otro pelotero para lavar el dinero proveniente del narcotráfico, que también estaba involucrado en esta operación.

Prisión para “El Pupilo”

Mientras tanto, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, y declaró el caso complejo, contra Manuel Sánchez Pérez “El Pupilo”, vinculado a la red que dirigía César El Abusador.

En cuanto a Johani Paniagua, quien habría ocultado a Sánchez Pérez a sabiendas de que éste tenía una orden de arresto en su contra y era buscado por las autoridades, solo se le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

En la audiencia los fiscales alegaron que entre las evidencias que el ministerio público tiene en contra del imputado, figura posesión de varios bienes propiedad de César El Abusador, valoradas en aproximadamente 20 millones de pesos.

Aduce que dentro de los bienes están “automóviles de alta gama, ambos de la marca Bentley del año 2018, modelos Bentayga y Amocs, respectivamente, cuyo valor combinado es de aproximadamente cuatrocientos mil dólares estadounidenses (US$400,000.00), es decir, casi veinte millones de pesos (RD$20,000,000.00). Asimismo, los lugares en los que pernocta consisten en apartamentos de lujo ubicados en la zona metropolitana del Distrito Nacional.

‘Jake Mate’ fue entregado ayer a las autoridades

El abogado Félix Portes entregó la tarde de ayer a las autoridades a Yadher Rafael Jáquez Araujo “Jake Mate”, una de las personas vinculadas por la Procuraduría General de la República como parte de la red de narcotráfico, bajo la dirección del prófugo César Emilio Peralta, alias “César El Abusador”.

El pasado 20 de este mes el procurador Jean A. Rodríguez informó que en esta red había vinculadas unas 18 personas, entre las que incluyó a Jáquez Araujo.

“Jake Mate” es un exmiembro de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), que en 2007 fue arrestado, junto a varias personas, bajo la acusación de integrar una peligrosa banda de asaltantes.

La acusación del ministerio público señala que en los servicios de promotor artístico, a través del sello “Jake Mate Productions”, este hombre contrataba a artistas urbanos y salseros de manera recurrente para presentarlos en los diferentes clubes nocturnos propiedad de César Emilio Peralta, conformando así un esquema de lavado de activos.

En la acusación se establece que esos establecimientos sirvieron de centro de reuniones para coordinar las actividades de tráfico de sustancias controladas y medios para incorporar fondos al sistema financiero, simulando licitud de las operaciones.

El ataque de la ley

La estructura criminal de El Abusador fue duramente golpeada, después de que varios equipos conformados por más de 700 personas, entre fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaran 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo, Santiago y La Romana, donde fueron apresadas varias personas y se incautaron elementos de prueba.

Sigue prófugo.

Aun con la incesante búsqueda de “César El Abusador”, el jefe de la red, apoyada por aportes de labores de inteligencia y operativos de las fuerzas de seguridad, las autoridades no han podido capturar a este hombre.

Su desgracia empezó el día 20 de este mes cuando se desató un masivo operativo de fuerzas combinadas, respaldadas por la DEA y el FBI, de Estados Unidos, cuyo país reclama en extradición a 4 de esa red, por introducir toneladas de cocaína a su territorio.