La difícil anécdota sobre Roberto Santana y Soto Jiménez

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Santana y el exsecretario de las Fuerzas Armadas (FF.AA), José Miguel Soto Jiménez, no siempre fueron grandes amigos.

Así lo reveló Santana durante una entrevista que le realizó Carolina Santana en su espacio “La Gran Pregunta” que se transmite los miércoles en el programa “La cosa como es” por Teleradio América, bajo la dirección de la periodista Edith Febles.

Santana contó que cuando estuvo preso en la Fortaleza de El Seibo tuvo varias confrontaciones con Soto Jiménez, quien estaba asignado en esa comandancia, ya que él estaba en calidad de preso político y temía por su vida debido a que no había un registro de su estadía como prisionero.

“Yo me subí en una mesa de cemento… y pues encima de esa mesa tiré un discurso frente a los presos diciendo que yo era fulano de tal (Roberto Santana), y yo llegué aquí sin papeles y sin nada, y si resbalo con una cáscara de guineo, ya ustedes saben…”, explicó el exrector de la UASD.

Santana agregó que unos minutos después apareció un oficial con otros soldados y le dijo: “Mira Roberto Santana, yo soy Soto Jiménez, a ti no te va a pasar nada aquí. Pero déjame tranquilo a los presos”.

El también excoordinador del Nuevo Modelo Penitenciario continuó relatando que horas después llegó un pelotón de soldados que durante la noche entera estuvieron vociferando: “abajo el comunismo”. Y que posteriormente, al otro día se apareció Soto Jiménez insultando a los presos, incluyéndolo a él, llamándoles “parásitos”.

“Yo sabía que era a mí que él estaba diciendo eso y en ese momento le dije par de palabras. Le dije: yo solamente veo a un vago que eres tú (Soto Jiménez)… y ahí ya tú sabes, me voló encima. Pero como yo me sé los códigos de la prisión, me puse las manos en los bolsillos para que todos vieran que si pasaba algo no fuera porque hubo un altercado”, dijo.

Añadió que Soto Jiménez le manoteó encima pero sus escoltas lo agarraron a tiempo. Sin embargo, cuando este estaba a punto de retirarse, Santana reveló que lo amenazó desde los barrotes diciéndole: “nos vemos en la calle”, lo que produjo que nuevamente el oficial tratara de agredirlo.

El exrector de la UASD narró que después le escribió al superior de Soto Jiménez, el coronel Rafael Pérez Féliz, a quien considera un caballero, y le expuso lo sucedido en esa prisión. Lo que provocó que el oficial fuera arrestado por el altercado.

No obstante, Santana expresó que luego que pasara el tiempo, él y Soto Jiménez se hicieron buenos amigos al punto de que ambos compartían en sus respectivas casas.

“Siempre que nos juntamos rememoramos algo porque siempre nos falta algo que no quedó claro”, manifestó entre risas el exfuncionario universitario.