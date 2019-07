La ley no limita las aspiraciones de los funcionarios públicos

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD

Desde el pasado domingo y hasta el mes de octubre, los postulantes en las elecciones internas de las organizaciones políticas deberán ajustarse a las regulaciones proselitistas y a los topes de gastos que dispone la nueva Ley 33-18 de Partidos Políticos.

Sin embargo, esta ley no pone limitaciones a los aspirantes que actualmente son funcionarios o tienen cargos en el Estado, que sí pueden competir en una situación “ventajosa”.

En el oficialista Partido de la Liberación Dominicana ( PLD) varios son los funcionarios medios y altos que aspiran a un cargo municipal o legislativos, por lo que se inscribieron para participar en las elecciones del próximo 6 de octubre, que serán de manera abierta y con el padrón de la Junta Central Electoral.

El opositor Partido Revolucionario Moderno ( PRM) modificó sus estatutos, en su asamblea del pasado domingo, para permitir que sus dirigentes puedan participar en las elecciones internas que se celebran en esa misma fecha. En ambos casos son situaciones, hasta cierto punto, ventajosas contra los adversarios.

Lo que está prohibido.

Durante este período, solo se permitirá a los aspirantes celebrar reuniones en los locales de sus respectivas organizaciones o en lugares cerrados donde no se entorpezca el libre tránsito, así como no podrán colocar vallas, afiches ni cruzacalles. Además, estará prohibida, durante este espacio de tiempo, la pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, o cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o del partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta. Tampoco se permitirá la propaganda anónima o la publicación en los medios de comunicación que no estén avaladas por firmas responsables, entre otros.

En torno a los topes de gastos, los aspirantes a la candidatura presidencial deberán limitar sus gastos de la precampaña a RD$519.4 millones, los que buscan la senaduría entre RD$1 a RD$99 millones y los postulantes a alcaldes de municipios cabeceras entre RD$42.6 millones y RD$424 mil, cuyo origen de los recursos y uso reportarán a la JCE.

Según dispone el artículo 2 de la proclama de la precampaña realizada por la Junta, el depósito de las precandidaturas para las primarias simultáneas se realizará a más tardar el 22 de agosto de este año 2019 y deberá cumplir con los porcentajes del 40% mínimo de la cuota para mujeres y hombres y el 10% para la juventud.

EN PUNTOS

De los procesos.

Solo los partidos PLD y PRM escogerán sus candidatos para las elecciones de 2020, a través de primarias simultáneas, mientras las demás organizaciones lo harán mediante convenciones u otra de las modalidades establecidas en la Ley de Partidos Políticos.

Las fechas.

Las primarias están programadas para celebrarse el 6 de octubre próximo, y las demás modalidades se desarrollarán entre el 10 y el 27 de ese mismo mes.