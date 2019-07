A Danilo Medina le han caído situaciones fuera de su control

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

Con los buenos números que presenta la economía dominicana, lo que permitió que la Junta Monetaria del Banco Central aprobara la liberalización de más de RD$29 mil millones para ser prestados a una tasa fija de hasta 9%, por un período de 6 años, y otros logros económicos, la vacilación del presidente Medina en proponer su reelección no se entiende.

Del monto mencionado unos RD$4,200 millones están destinados a la adquisición de viviendas de bajo costo, soluciones habitacionales, de hasta RD$3. 5 millones y un monto similar para alojamientos de hasta RD$8 millones de pesos, lo que marca un impulso tanto para las viviendas utilitarias como las de clase media.

En el tráfago de las noticias de la política nacional, los incidentes de la seguridad en las calles, las polémicas en que juega su papel la Iglesia Católica y las derivaciones del escándalo de ODEBRECHT, muchas económicas pasan desapercibidas. Las positivas de esas noticias serían un apoyo al régimen del presidente Medina, vaya o no a la reelección.

Durante el primer mes de la aplicación de la medida de la JM del Banco Central, los intermediarios financieros han colocado RD$9,696.9 millones, a unos 2,229 beneficiarios para la manufactura (2,441); comercio y PYMES (2,301 millones; agropecuario (2,032) y el sector exportador 1,504 millones, dice la página Web del BC.

A finales de junio pasado se autorizó una liberación adicional de RD$5,154.9 millones destinados al sector construcción, lo que hizo un total de RD$34,364,6 millones destinados a entidades financieras. En su última reunión de política monetaria el Banco Central redujo su tasa de 5.50% a 5.00%. Los analistas del BC estiman que la rápida expansión del crédito privado ha jugado un rol importante en promover la inversión y el consumo, principales determinantes del alto crecimiento económico que ha logrado el país, con una inflación por debajo del límite de la meta de 4% y un crecimiento de la economía superior al 5.5%.

Con cifras menos halagüeñas que las descritas por el BC, el presidente Trump en los Estados Unidos ha planteado desde temprano su reelección para los comicios de noviembre del 2020, para lo cual lanzó oficialmente la campaña la semana pasada en el sur de la Florida, espabilando al Partido Demócrata que busca desalojarlo del puesto.

Medina tiene buenas cifras en el sector agrícola. El Banco Agrícola ha prestado en términos blandos más de RD$122 millones al 30 de junio del cursante año, dirigido a la producción del campo. Fuentes de la institución dicen que se trata de un monto mayor que todo lo prestado antes del régimen de Medina.

Los temores de Danilo

Los temores del presidente Medina al parecer lo han hecho cavilar largamente sobre el paso de autorizar a los congresistas de su partido a presentar una ley que declare la necesidad de revisar la Constitución, lo que le permitiría postularse si se elimina el escollo fundamental que es el impedimento del transitorio (título XV capítulo II). Entre los seguidores más cercano del presidente quienes apoyan su reelección, existe el temor de que si el presidente no pudiera entrar en la lidia y en su lugar el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y aliados postulara al ex presidente Fernández, dado su alta tasa de rechazo según las encuestas, la organizaría se expondría a perder. A eso apuesta la dirigencia opositora del Partido Revolucionario Moderno, PRM y diversos grupos de visiones antagónicas, algunos enemigos a muerte de Medina y de Fernández, pero que esperan quitar del medio al presidente actual para luego enfilar sus cañones contra el ex presidente si fuera postulado.

Al régimen de Medina le han caído últimamente de manera directa o indirecta diversas situaciones fuera de su control, como las últimas denuncias de ODEBRECHT, la muerte de varios turistas en resorts de la zona este del país y la campaña de la Iglesia Católica contra el reglamento 33-2019 que favorece una política de género en las escuelas.Las manifestaciones actuales promovidas por el sector religioso y a las cuales se han unido los evangélicos, recuerdan a los de mayor edad las montadas contra el gobierno del profesor Bosch en 1963, hasta lograr su derrocamiento, por el supuesto de apoyar el comunismo y el pensamiento laico en la enseñanza.

Aunque no es democrática, sino un régimen autoritario, el Vaticano, al cual le es fiel la Iglesia local, ha mencionado una que otra vez la palabra dictadura en referencia a la reforma constitucional que permitiría la reelección. No obstante el régimen de Medina ha seguido cumpliendo las cortesías y el sostén del credo católico.

Temor al odio partidario

Medina podría temer al odio que se ha enraizado en sectores cercanos al ex presidente Fernández, por el caso hipotético de que su candidato se postule y gane las elecciones frente al sector opositor del PRM, se desate una persecución contra funcionarios actuales marcados como corruptos. Puede que también haya preocupación por el qué se dirá en el ámbito internacional y a que el mensaje de que se plantea una dictadura pueda desanidar a muchos dominicanos de la llamada masa silente. Trump alabó al presidente chino Xi Jin Ping cuando el congreso de su partido lo escogió indefinidamente y a Putin, tras ganar las últimas elecciones.

La postulación de Fernández, si tal cosa ocurriera, tendría que lograr el apoyo del sector del presidente Medina, lo que ahora cae en el espacio de lo especulativo. Eso lo dicen partidarios de Fernández y de Medina, así como muy pocos acogidos a cierta neutralidad dentro de la olla hirviendo que es el PLD.

Con todo, encuestas hechas por sectores empresariales tienen a Medina en un buen lugar frente a Fernández y la vicepresidenta, Margarita Cedeño, su esposa, quien no está impedida de postularse y es señalada como la mejor valorada de los tres. Actualmente la empresa Newlink recoge datos para su próxima muestra.

La semana pasada el edificio del Congreso Nacional tuvo que ser acordonado con tropas de la Policía y el Ejército tras una petición de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, ante informes de los servicios de inteligencia de que se planeaba un asalto contra el sitio del Poder Legislativo.

En la misma semana una multitud de elementos radicales que se desprendió de una marcha enorme en Hong Kong, asaltó el edificio del Parlamento en la antigua colonia inglesa, por la decisión del régimen de la ejecutiva, Carrie Lam de proponer la extradición a China de delincuentes políticos radicales pro-democracia.