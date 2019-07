En un gobierno de Luis Abinader “no habrá” Despacho de la Primera Dama

En caso de que el precandidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llegue a la casa de Gobierno no existiría Despacho de la Primera Dama.

El dato fue ofrecido por Raquel Arbaje, esposa del precandidato, quien también explicó que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo con Abinader, por lo que de ganar la Presidencia “no habrá” Despacho.

“No deseo manejar fondos públicos, porque una esposa del presidente o vicepresidente no ha sido elegid@ por el pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aseguró que en sustitución del Despacho de la Primera Dama, se crearía una oficina “modesta” donde se canalizarían los servicios.

Sostuvo que si Dios les da la oportunidad de gobernar trabajará por el país.

