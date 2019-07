Por 13 multas senador no inscribió su candidatura

Martín Adames

Santo Domingo, RD

El senador de La Vega, Euclides Sánchez, denunció anomalías en la aplicación de las multas de tránsito, al figurar en el sistema de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con 13 multas de tránsito, pese a que asegura que no maneja, pues tiene chofer.

Además, el legislador declaró que se enteró de la situación cuando solicitó un papel de buena conducta para inscribir su precandidatura.

“Una gran anomalía que existe en la aplicación de la multa a los infractores de las leyes de tránsito, hay muchos dominicanos que no se dan cuenta, otros que se dan cuenta cuando necesitan un documento, como es el caso mío para yo inscribir la candidatura a la senaduría necesitaba un papel de buena conducta, y cuando fui a buscarlo me salieron 13 multas”, explicó el senador. Según dijo, en las infracciones le figuran faltas como violación a la luz roja, alta velocidad y él explicó lo siguiente: “Resulta ser que yo no manejo”.

Añadió que ha recibido la misma queja, de varios amigos, y que ha visto reiteradas veces en los medios de comunicación a personas con el mismo problema, por lo que entiende es abusivo que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre coloquen multas de manera fortuita.