Día 21 del Caso David: Estos son los detalles que debes conocer

A más de 20 días de haber sucedido el atentado contra la vida de Sixto David Fernández, donde resultó herido el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz además del presentador de televisión Jhoel Lopez, se siguen agregando elementos nuevos a lo sucedido la noche del 09 de junio en bar Dial.

Ayer sábado se dio a conocer la figura de una nueva persona vinculada en el caso.

El implicado número 16 y el apresado 14 por el caso David Ortiz, Junior César La Hoz Vargas alias “Yunito” o “El Lindo”, es acusado por el Ministerio Público por los cargos de complicidad en el caso, también de ser coautor e intento de asesinato, así como de porte y tenencia de armas de fuego y asociación de malhechores.

El Ministerio Público también lo señala como la persona que había rentado el apartamento en el que se escondía Víctor Hugo Gómez Vargas, apresado la tarde de ayer viernes.

Según el Ministerio Público, en el apartamento fueron halladas “fotos y pruebas suficientes” para vincularlo como cómplice en el caso.

Un domingo con más detalles

Para este domingo a las 10 de la mañana estarán sucediendo casi de manera simultánea dos eventos que arrojaran más detalles al caso.

A esa hora está pautada una rueda de prensa donde la Policía Nacional ofrecerá los detalles de los últimos apresamientos realizados, además de avanzar cómo van sus investigaciones y la búsqueda de los prófugos. La prensa ha sido convocada al Palacio de la Policía Nacional.

La audiencia de medida de coerción a los tres nuevos apresados en el caso David Ortiz fue aplazada para hoy a las 10:00 de la mañana, según decidió el tribunal de atención permanente que conoció el caso la tarde del sábado en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

El aplazamiento se debió a que los abogados defensores solicitaron más tiempo para conocer el expediente acusatorio.

Junior César La Hoz Vargas, Víctor Hugo Gómez Vargas y José Alberto Rodríguez Mota son los nuevos apresados en el caso Ortiz, que desde el día 9 de junio ha sacudido a la sociedad dominicana.

Los acusados fueron trasladados desde el destacamento Felicidad, en Santo Domingo Este, hasta el Palacio de Justicia donde se conocía su medida de coerción por el juez Bernardo Complin.

El beisbolista David Ortiz fue herido la noche del domingo 9 de junio en el Bar Dial Loung, de Santo Domingo Este, mientras compartía con un grupo de amigos. También resultó herido el presentador de televisión Jhoel López.

Ortiz fue operado de emergencia en la Clínica Abel González y luego, el día siguiente, fue trasladado a la ciudad de Boston para continuar con su recuperación.

Ministerio Público solicitará un año

La Fiscalía de Santo Domingo Este presentó solicitud de medida de coerción contra los dos nuevos apresados por el atentado donde resultó herido el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz y el presentador de televisión, Jhoel López.

El viernes las autoridades dominicanas apresaron a Víctor Hugo Gómez, quien es señalado como el autor intelectual del atentado a la vida de Sixto David Fernández (El Modelo), y a Alberto Rodríguez Mota, acusado de efectuar el pago a los autores materiales del hecho.

“Al igual que con el grupo anterior esta fiscalía solicitará medida de coerción de un año y que el caso sea declarado complejo”, expresó el Ministerio Público mediante un comunicado.

Sixto David figura en el expediente por primera vez

Parte de los elementos nuevos que trajo esta solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público es que por primera vez Sixto David Fernández figura como víctima de lo ocurrido. En los otros expedientes solo figuraban como afectados del hecho David Ortiz y Jhoel López.

Niega participación

Gómez Vásquez grabó un vídeo antes de ser detenido por la Policía Nacional en el residencial Carmen Renata III, en Pantoja, Santo Domingo Oeste, por “si le pasaba algo”, donde asegura que es inocente y que nunca se atrevería a atentar contra la vida de Sixto David Fernández, a quien identifica como su pariente.

Las autoridades dominicanas señalaron que los dos hombres son primos y que tuvieron una diferencia que les llevó a enfrentarse, hace poco más de nueve meses.

“Me están acusando de planificar un atentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por alguna razón tengo interés o haría algo así. Yo no soy su enemigo y él mismo ha confesado que no tiene ningún tipo de enemigo”, expresa en el vídeo publicado por el abogado dominicano Carlos Rubio. Dice que tampoco sería capaz de atentar contra la vida del pelotero dominicano David Ortiz, y que es un padre de familia.

Dijo, además, que no se entregó a las autoridades estadounidenses, que le buscan por supuestamente pertenecer al “Cártel del Golfo”, porque no tenía dinero para pagar un abogado. “Estaba esperando que me pagaran un dinero de una propiedad”, dice en el vídeo, que fue enviado a su esposa por si le pasaba algo.

En el mismo video Gómez agregó que sí tuvo un tipo de descontento con Sixto David, pero lo definió como algo normal entre familiares. “Sí tuvimos un inconveniente como cualquier otro tipo de persona, nos molestamos pero David sabe que yo jamás sería capaz de hacer algo así”, añadió.

Alrededor del mediodía el vocero de la Policía, Frank Félix Durán, confirmó que Gómez Vásquez había sido apresado por las autoridades.

Prófugos y presos

Aún están prófugos de la justicia Luis Rivas Clase (El Cirujano) y Fernanda Villasmil Manzanilla (La Venezolana o Pelirrubia).

Por el caso han recibido prisión preventiva como medida de coerción 10 supuestos implicados en el hecho, quienes deberán cumplir el año de prisión preventiva son Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (“Rolfi”), quien admitió que fue quien disparó al exbeisbolista; Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García (“El Nata”), Joel Rodríguez de la Cruz (“Calamardo”) y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (“Nene”).

También cumplirán la prisión preventiva Reynaldo Rodríguez, Lanny Estefanny Pérez, José Eduardo Ciprián (“Chuki”) y Carlos Rafael Álvarez (“Carlos Nike”), éstos dos últimos cumplen prisión en la cárcel del 15 de Azua y contra quienes se ha abierto un proceso paralelo por el nuevo caso.