Isa Conde advierte situación política podría traer crisis de “grandes consecuencias”

Santo Domingo, RD.

Antonio Isa Conde pidió sensatez, sangre fría y que los temas políticos se manejen de manera institucional, en un mensaje a propósito de las tensiones políticas que se viven en el país con la posibilidad de una reforma constitucional para permitir una nueva reelección presidencial de Danilo Medina.

Isa Conde, ministro de Energía y Minas, manifestó su preocupación “por lo que está ocurriendo” en el país y alertó sobre la posibilidad de que la situación creada por la falta de institucionalidad y el clientelismo en el sistema político pueda traer una crisis “grandes consecuencias”.

“Todavía tengo esperanza de que la sensatez prevalezca y hago un llamado a los líderes políticos, sobre todo a los del PLD, partido al que, aunque no milito en él, me siento ligado por simpatías desde hace décadas, de que pongan freno a esta situación”, escribió Isa Conde en un comunicado difundido esta tarde.

La tarde del lunes un contingente policial dispersó con bombas lacrimógenas a manifestantes contrarios a una modificación constitucional. En el incidente resultaron afectados varios diputados del sector del expresidente Leonel Fernández. Para mañana está convocada frente al Congreso Nacional otra manifestación pública.

Además, pidió que la cordura prevalezca y que aquellas personas con credibilidad y capacidad para manejar “un tema tan delicado como este” de manera objetiva levanten su voz y se les escuche.

Isa Conde es uno de dos ministros que públicamente se han opuesto a una nueva reforma constitucional para permitir que Danilo Medina se postule a las elecciones del año 2020. A él se le conoce no como un hombre del Partido de la Liberación Dominicana, sino como uno de confianza y cercano al presidente de la República.

“Que la sensatez prevalezca. Esa es la consigna del momento”, escribió.

A continuación publicamos el mensaje completo de Antonio Isa Conde:

Apreciados todos:

Como ciudadano comprometido en la lucha por la democracia, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del país reitero mi preocupación por lo que ha estado sucediendo en mi país. He llamado la atención sobre la posibilidad de que la situación creada por la falta de institucionalidad y el clientelismo en el sistema político dominicano pueda traer una crisis de grandes consecuencias para el país, que afecte la economía, el turismo y la seguridad de las personas. Todavía tengo esperanza de que la sensatez prevalezca y hago un llamado a los líderes políticos, sobre todo a los del PLD, partido al que, aunque no milito en él, me siento ligado por simpatías desde hace décadas, de que pongan freno a esta situación.

Es hora de que la sensatez prevalezca y alguien diga basta ya, no podemos seguir así, el país quiere y merece otra cosa. Ahora la única palabra posible es sensatez, sangre fría y que los temas de manejen de manera institucional, pensando en el futuro de nuestra patria, en el compromiso que tenemos con las próximas generaciones y no en intereses mezquinos personales. Que la cordura prevalezca, que aquellas personas con credibilidad y capacidad para manejar un tema tan delicado como este de manera objetiva levante su voz y se deje oír. Que la sensatez prevalezca. Esa es la consigna del momento.

Agradezco su atención.

Mis saludos,

Antonio Isa Conde