Le roban el dinero, su computadora y el celular: la historia del turista ucraniano que pide ayuda para irse de RD

Paul Mathiasen/ Carolina Pichardo

Santo Domingo

En la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, Víctor Basov, un turista ucraniano está recolectando dinero para regresar a Rusia. Ayer le robaron todo su dinero y hoy su celular y computadora.

“Me robaron dinero, ayúdame a comprar pasaje. Mi país Ucrania”, dice el cartel que ha cargado desde este domingo, cuando le robaron por primera vez.

Contó a periodistas de LISTÍN DIARIO, que el domingo le robaron aproximadamente 800 dólares, dinero que le serviría para su boleto de viaje.

Sin embargo, no solo le sustrajeron el efectivo. Esta mañana, mientras dormía en un parque del Distrito Nacional, le abrieron su equipaje y robaron un celular inteligente y su computadora portátil.

No tiene hotel ni lugar donde dormir. Antes se quedaba en una habitación que alquiló cerca del mar que pagaba por día.

Víctor, quien a pesar de las peripecias que ha pasado en estos últimos dos días mantiene la esperanza y es optimista a futuro, y dice que lo material puede ser sustituido, mientras que lo que importa es “la sonrisa y la inteligencia para resolver el problema”.

El turista, quien cumple 45 años en tres días, comentó que no tiene una buena relación con su familia en Ucrania, debido al conflicto que mantiene Rusia con ese país.

Además no ha podido comunicarse con sus amistades, porque perdió sus contactos que poseía en la tarjeta SIM en el teléfono que fue robado.

También contó que el plan B para costear el pasaje de vuelta a casa era su tarjeta de crédito, pero la misma se venció el mayo de este año, según comprobaron periodistas de este medio.

Dijo que hasta el momento de la entrevista no había ingerido ningún alimento, pero esperaba poder comprar comida en los alrededores.

“Yo fui a comprar una hamburguesa, pero no me gusta esa comida, quiero que me cocinen comida dominicana”, contó.

El turista, quien habla solo un poco de español, comentó que le gusta estar en la isla, porque la gente es bondadosa.

Víctor, quien se dedica a la ingeniería de trenes en Rusia, ha viajado por toda Latinoamérica, y que en particular ha visitado al país en varias ocasiones siendo la última vez hace cuatro años cuando también sufrió del robo de 7 mil dólares.

Añadió que en el país no existe embajada de Ucrania ni de Rusia y que en el caso de haber no le brindarían el soporte necesario para retornar a su casa.

Víctor, quien no tiene esposa ni hijos, mantiene la esperanza de que la bondad dominicana le permita retornar a su país.