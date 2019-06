Abel Martínez sobre reservas: “Soy el único del CP que he ido a primarias, y en todas he ganado”

Martin Adames

Santo Domingo, RD

Luego que el Partido de la liberación Dominicana (PLD) anunciara la reserva de unas 819 candidaturas para el próximo proceso electoral, en las cuales no está la alcaldía de Santiago, el alcalde se esa ciudad, Abel Martínez, reaccionó diciendo “tampoco la pedí”.

“Tampoco la pedí, nunca he ido a un proceso electoral con candidatura reservada, en todas he ido a primarias, de hecho soy el único del comité político en la última década que he ido a primarias, y en todas he ganado”, comentó Martínez a una publicación de la plataforma informativa @loquesucedecom.

La ciudad de Santiago ocupa el tercer lugar en las provincias con mayores electores, con unos 825,365, acumulando el 11.24% del padrón, convirtiéndose en una de las alcaldías de mayor interés político, por encima de este localidad están la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El total de las candidaturas reservadas por el PLD para cada nivel de elección suma 819, guardándose dos senadurías, 47 diputados, 5 diputados nacionales, 7 ultramar, 20 parlacen, 20 suplementes de diputados del parlacen, 32 alcaldes, 158 vicealcaldes, 325 regidores, 48 directores de distritos municipales y 155 vocales de distritos municipales.