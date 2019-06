Abogados Liliana Santana consideran “locura judicial” envío a juicio de fondo por caso Carla Massiel

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El consejo de defensa de Liliana Santana calificó este lunes como” locura judicial” la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, que impone el envío a juicio de fondo de su cliente contra quien los familiares de la niña asesinada Carla Massiel presentaron una acusación particular.

El doctor Luis Rivas dijo que Liliana Santana había sido favorecida por el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste de un auto de ha no lugar a su favor y que no obstante la corte de apelación revocó esa decisión con el voto disidente del magistrado Manuel Hernández Victoria, quien entendía que no procedía llevar a juicio de fondo tal como impusieron las magistradas Marcia Raquel Polanco y Wendy Santana Valdez.

Por el caso de la menor el 7 de febrero de este año fueron condenados a 30 años de prisión por un tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez.

El jurista Rivas opinó que "es una locura" enviar a juicio de fondo a su cliente alegando que se violaron sus derechos en el sistema judicial y de defensa alegando que la corte ignoró todas las pruebas presentadas a su favor tanto de los abogados como por el Ministerio Público, las cuales la exoneran y demuestran que no tuvo ningún vínculo con ese caso.

La niña Carla Massiel desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García, de Pedro Brand, y su osamenta fue hallada el 16 agosto del año 2016.