Julio César Valentín: “En mí no coloquen autorías de iniciativas que no son ciertas”

Santo Domingo, RD.

El senador por Santiago, Julio César Valentín, desmintió los rumores de que encabezara una delegación de legisladores que introducirían esta tarde al senado el proyecto para modificar la Constitución, a fin de que el presidente Danilo Medina pueda optar por un nuevo periodo constitucional.

Al ser cuestionado por los periodistas, sostuvo que dichos rumores vienen dados por personas que pretenden buscar “sonido”.

Julio César Valentin señaló que estas personas “que no son del PLD” están sembrando intriga y distanciamiento entre el partido, descalificándolo sin comprobar las informaciones que difundirán de él.

“Que en mí no coloquen autorías de iniciativas que no son cierta y cuando usted dice algo que no es cierto o está mal informado o es mentiroso”, respondió el senador a los cuestionamientos de los peridistas.

Señala que esos sectores que se encargaron de difundir el rumor pretenden presentarse como amigos del PLD pero son enemigos “a muerte” de la obra de gobierno de Danilo Medina.