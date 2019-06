En escuela todavía sufren efectos explosión Polyplas

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

A seis meses de ocurrido la explosión e incendio de la empresa de plásticos Polyplas Dominicana en Villas Agrícolas, otras estructuras afectadas aún no se recuperan del incidente.

La onda expansiva que provocó la explosión en la estructura de la empresa de plásticos, hizo que otros edificios, casas y negocios sufrieran daños en sus plantas físicas. Dentro de ellos, se destaca el Palacio Escolar España, una institución educativa que mantiene su comedor cerrado debido a que las entidades a cargo aún no inician los trabajos de reparación.

La directora del centro educativo, Mercedes de León, dijo que el Ministerio de Educación nunca se puso en contacto con ellos con el propósito de arreglar el comedor.

“Nosotros mandamos una comunicación al Ministerio de Educación el pasado mes de mayo diciendo y recordando que todavía no estaba reparada y ellos respondieron que no estaban enterados, que ellos no sabían”, dijo la directora.

Indicó que las autoridades correspondientes asistieron a la escuela poco después de la explosión y colocaron tablas de madera en las entradas para impedir el acceso al comedor hasta que fuera arreglado; sin embargo, no ha pasado nadie más desde esa ocasión.

La directora explicó que debido a la carencia de un lugar dónde almorzar, los niños y profesores deben comer en los cursos, mientras la recepción de comida, que reciben de una empresa distribuidora de almuerzos, se realiza en los pasillos “lo que genera desorden y caos”.

“El comedor era el único lugar donde podíamos repartir la comida. No tenemos otro lugar dónde dispensar o guardar la comida, ya que detrás del comedor está el espacio donde está la nevera, el cuarto frío y las estufas”, expresó.