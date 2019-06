Llueven críticas de danilistas contra ministro de Economía

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo, RD

Las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana López, que se opone a una modificación a la Constitución, generó ayer un racimo de reacciones entre los legisladores fieles al presidente Danilo Medina, quienes insisten en que el mandatario debe intentar su reelección.

Los diputados danilistas le restaron méritos al funcionario para hacer tal petición, al definirlo como “un técnico, no un político”.

Por ejemplo, el diputado Elpidio Báez, uno de los principales promotores de la reelección, afirmó que esa oposición no tiene importancia, porque (Santana) no es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y “no le duele el Gobierno, ni hizo nada para que Danilo Medina llegara al poder”.

“Él es un técnico que el presidente Medina incorporó al Gobierno, pero él no tiene compromisos con esta gestión. No es del partido, no le duele esta administración, pero, lógicamente, respetamos su opinión como ciudadano”, indicó el diputado.

“Santana no fue llamado como político al Gobierno, él no tiene compromisos con Danilo ni con el Gobierno; es un técnico con fuertes vínculos con las organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

De visita ayer en el Palacio Nacional, los diputados Gustavo Sánchez y Rafael Méndez afirmaron que la reelección del presidente Medina es el principal punto de la agenda del país.

Sin embargo, estos legisladores explicaron que estarán a espera, porque esa es una decisión que la debe tomar el propio mandatario.

Sánchez aclaró que la propuesta de reforma a la Carta Magna no debe llegar solamente del Poder Ejecutivo, sino que podría ser sometida por cualquier legislador, siempre que se cuente con el quórum en la sesión del día.

Otro que se manifestó en contra de Santana fue el diputado danilista por la provincia La Vega, Aridio Reyes, quien utilizó su cuenta de twitter para calificar de “oportunista y traidor” al funcionario, a la vez que recomendó su destitucion.

“Lo ideal sería que el presidente Danilo Medina destituya de inmediato, al ministro de Economía y Desarrollo, por desleal, y si ese funcionario se respeta, debiera renunciar al cargo. ¡Fuera del Gobierno, los traidores! Ese funcionario es un oportunista y traidor, hay que llevárselo, ahora”, escribió Vásquez en twitter.

El diputado de la provincia Santo Domingo, Ramón Cabrera, calificó de “imprudentes” las declaraciones de Santana. Por su parte, Juan Suazo dijo que Santana no sabe de política y que sus declaraciones “son totalmente erradas”.

Santana planteó, sin que le fuera preguntado, que una eventual modificación a la Constitución no es correcta, y que no es el momento para eso.