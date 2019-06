Henry Merán sobre incidente con Lucía Medina: Mi reacción es el resultado de la “dignidad y el honor ofendido”

Santo Domingo

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Henry Merán, se refirió a la discusión que sostuviera la mañana de este miércoles con la también diputada de ese partido, Lucia Medina y dijo que eso evidencia la intolerancia y falta de argumentos de los que buscan una nueva reforma constitucional a fin de seguir en el poder.

Mediante un comunicado, el legisllador expresó que su reacción es el resultado de la “dignidad y el honor ofendido” por aquellos que buscan perpetuarse en el poder “por encima de la voluntad de la mayoría del pueblo”.

“El incidente verbal ocurrido en el hemiciclo de la Cámara de Diputados entre la diputada Lucia Medina y nosotros evidencia, una vez más, el grado de intolerancia y carencia de argumentos en procura de materializar una inviable y antidemocrática reforma constitucional, que permita la permanencia en el poder de manera privilegiada”, apunto.

Merán sostiene que seguirá defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano a la espera de que sean estos los que “terminen prevaleciendo en los soberbios cerebros de algunos de mis compañeros de partido”.

La discusión entre los diputados de San Juan obligó a la posposición de la sesión en la Cámara Baja esta tarde.

Henry Merán se levantó incómodo de su curul y señalando a la expresidenta de la Cámara de Diputados le dijo: "Estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano”.

En tanto, Lucía Medina le respondió: “No me señales, tú está aquí por mí". Esto provocó la reacción de Merán, quien le respondió: “A mí me eligió el pueblo". Luego le dijo a Gustavo Sánchez, vocero de los diputados peledeístas: “Si a mí me arrastró ella, a ella la arrastró el Estado”.