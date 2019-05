Laluz genera controversia por comentario: "Cuando la mujer pague su cuenta se acabó la violencia de género”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

El diputado y comunicador José Laluz ha generado controversia en las redes sociales tras el comentario realizado hoy en el programa El Sol de la Mañana, dónde sostuvo que la mujer tienen que pagar sus cuentas si quiere igualdad de derecho y que eso acabará la violencia de género.

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar en Twitter, por lo que esta tarde se ha convertido en tendencia.

La comunicadora Carolina Santana (@CaroSantanaS), dio tres recomendaciones para el 2020 a las personas: primero votar, segundo no votar por Laluz y tercero no vender la cédula.

“Las investigaciones de Laluz no dan pie con bola. La primera concluyó que había que obligar a la mujer a reunirse con su agresor. La segunda concluyó que cuando un hombre paga la cuenta tiene derechos sobre la mujer. Yo usted me pongo a legislar, que investigar no le va”, tuiteo Santana.

‏Mientras que el abogado Nassef Perdomo (@NassefPerdomo), expresó que el comentario del diputado es la razón de “Por qué es importante educar sobre la igualdad en derechos. Ejemplo número 364,734,834”.

El usuario Joel Suriel Ozuna (@Joel1A), dijo que el comunicador tiene razón: “pague sus cuentas y usted verá que nadie se sentirá en "derecho" de creerse su dueño”.

Otro usuario, Joel Rodríguez (@rodriguezrijo) señala que a veces es crítico de Laluz pero cree que “lo han sacado de contexto por lo que quería dejar dicho. En el momento que algunos hombres con mentalidad retrógrada y machista, ven que le costean todos los gastos a una mujer, inmediatamente asumen que tiene derechos sobre ella”.

De su lado la periodista y educadora sexual Elaine Féliz, posteo en su cuenta de Instagram el video de José Laluz, con el siguente texto.

“«Ultramachismo: hombres que entienden que las mujeres somos cosas que se compran con dinero y que el dinero te da derecho a usar esa cosa.» Entonces: ¿Si la mujer paga la cuenta tiene derecho a violentar o irrespetar a quien le paga? ¿Entonces si yo voy al súper, cocino y atiendo la casa también tengo derecho a violentar y manipular a quienes cuido? ¿Entonces el respeto a la dignidad y a la vida de las personas tiene un costo económico? Qué pena que este caballero esté tomando decisiones desde el Estado. Dicen que “los países tienen los legisladores que se merecen”. Por eso hay que amueblar el cerebro más que la casa”.

José Laluz se refirió esta mañana a la violencia de género y los estudios que ha realizado para entender lo que lleva al hombre a actuar de esta forma.

Sostuvo que las mujeres tienen que pagar sus cuentas si quieren igualdad de derecho y que se acabe la violencia de género.

“La hembra tiene que pagar sus cuentas si quiere igual de derecho, no es verdad que la mujer va a tener igualdad de derecho cuando van a un restaurante, la cuenta hizo 100 dólares y el hombre la pagó, en el momento en que el hombre pagó la cuenta tiene un derecho adquirido en esa relación, escríbalo no importa que duela. Cuando la mujer pague su cuenta se acabó la violencia de genero por lo menos en lo que yo he encontrado en las investigaciones”, señaló.

Señaló que en contra de la mujer se organizaron tres factores para “joderla”, el primero es la diferencia física entre el hombre y la mujer, la segunda la iglesia que desde el génesis dice que la “mujer se creó para ser una ayuda del hombre” y tercer factor la economía porque en la medida que la mujer sacrificó su capacidad de casa, su capacidad de recolección y su mecanismo de defensa por la maternidad en esa medida la mujer empezó a depender del macho.

Expresó que las tres causas fundamentales de que exista una sociedad organizada contra la mujer es el dimorfismo “porque el hombre y la mujer no son iguales, solo en derecho”.

Dijo que la sociedad va a evolucionar cuando “se deje la creencia, la superchería, la brujería y se pase a la ciencia”.